Quanti soldi guadagna Sinner al Six Kings Slam? Cifre superiori ad Australian e US Open!

Jannik Sinner ha sconfitto Daniil Medvedev in due rapidi set, travolgendo il malcapitato russo nei quarti di finale del Six Kings Slam, il torneo di esibizione incominciato oggi a Riad (Arabia Saudita). Il numero 1 del mondo è stato spumeggiante contro il numero 5 del ranking ATP, che aveva già demolito settimana scorsa nei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai e che oggi è stato incapace di contrastare lo strapotere del fuoriclasse altoatesino.

Il fuoriclasse altoatesino si è imposto con il punteggio di 6-0, 6-3 in un’ora e otto minuti di gioco, infliggendo l’ennesima lezione di tennis a uno dei suoi avversari di riferimento nel circuito internazionale (ricordiamo che il risultato odierno non finirà tra i precedenti a livello statistico, poiché l’evento non fa parte del circuito ATP). Il 23enne prosegue così la propria avventura sul cemento mediorientale e domani (giovedì 17 ottobre, ore 18.30) tornerà in campo per fronteggiare il serbo Novak Djokovic in semifinale.

Jannik Sinner incrocerà nuovamente il fenomeno balcanico, già sconfitto domenica pomeriggio nell’atto conclusivo del torneo in Cina: gli ultimi tre precedenti sono in favore dell’azzurro, che punta nuovamente a battere una delle grande icone della storia del tennis e a meritarsi la qualificazione alla finale del Six Kings Slam, dove incrocerebbe chi avrà la meglio nella semifinale tra lo spagnolo Rafael Nadal e il vincente del confronto tra l’iberico Carlos Alcaraz e il danese Holger Rune.

La manifestazione in terra araba non mette in palio punti per il ranking ed è una semplice esibizione, ma tutti i giocatori sono estremamente motivati a fare bene perché è previsto un montepremi semplicemente stellare: ai sei partecipanti è stato garantito un assegno da 1,5 milioni di dollari statunitensi a testa (circa 1,38 milioni di euro). Questa è la cifra che Jannik Sinner ha già portato a casa e non è previsto un ulteriore riconoscimento per la semifinale raggiunta, ma l’altoatesino guarda ancora più in là.

Anche la qualificazione alla finale non prevede un upgrade economico sul premio di partecipazione, ma il discorso è ben diverso se si dovesse alzare al cielo il trofeo: il vincitore del Six Kings Slam guadagnerà addirittura 6 milioni di dollari (circa 5,52 milioni di euro). Si tratta di un emolumento davvero senza eguali nel panorama tennistico internazionale, visto che i vincitori dei quattro tornei dello Slam portano a casa praticamente la metà di quell’importo.

Il confronto è molto semplice: Jannik Sinner aveva festeggiato il sigillo agli Australian Open con 2,2 milioni di dollari e aveva esultato agli US Open con 3,6 milioni di dollari; Carlos Alcaraz aveva beneficiato di 2,7 milioni per l’affermazione al Roland Garros e di 3,6 milioni di dollari per il trionfo a Wimbledon. A Riad si è entrati in una nuova dimensione sotto il profilo del denaro e il futuro prossimo potrebbe assumere ben altri contorni.

QUANTI SOLDI GUADAGNA JANNIK SINNER AL SIX KINGS SLAM?

1,5 milioni di dollari statunitensi (circa 1,38 milioni di euro) per la semplice partecipazione.

6 milioni di dollari statunitensi (circa 5,52 milioni di euro) in caso di vittoria.