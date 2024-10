Quante posizioni guadagna Cobolli nel ranking ATP? Mai così in alto, ma a Shanghai deve guardarsi dai cechi

Flavio Cobolli continua la sua crescita inesorabile in una stagione 2024 finora da sogno: il giocatore romano ha sconfitto in rimonta Stan Wawrinka, approdando così ai sedicesimi di finale del Masters 1000 di Shanghai e domani sarà di fronte a uno scoglio particolarmente complicato, ossia Novak Djokovic.

Un successo che consente all’azzurro di salire ulteriormente nel ranking: in questo momento sarebbe virtualmente al numero 29 ATP con 1527 punti e sarebbe la sua miglior classifica di sempre. In caso di ulteriore successo domani contro Novak Djokovic, ecco che il ranking migliorerebbe ulteriormente al numero 28, scalzando Jordan Thompson.

In questo torneo però Cobolli si deve guardare alle spalle soprattutto dei due cechi: Jiri Lehecka e Tomas Machac infatti potrebbero minacciarlo dalla 32esima e dalla 33esima posizione. Machac, in caso di sconfitta dell’azzurro contro Djokovic, dovrebbe arrivare ai quarti per superarlo in classifica, quindi battere Vukic domani e Paul dopodomani. Più difficile invece il compito per Lehecka, che dovrebbe mettere in fila Rune e uno tra Fritz e Watanuki.

QUANTE POSIZIONI GUADAGNA COBOLLI NEL RANKING ATP A SHANGHAI?

Classifica virtuale con i sedicesimi: 29esimo posto, 1527 punti

Classifica con gli ottavi: 28esimo posto, 1577 punti

Classifica con i quarti: 28esimo posto, 1677 punti

Classifica con la semifinale: 24esimo posto, 1877 punti

Classifica con la finale: 22esimo posto, 2127 punti

Classifica con la vittoria: 17esimo posto, 2477 punti