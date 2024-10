Quando torna Federica Brignone? Lunga pausa fino alla trasferta in America. A meno che in slalom…

Federica Brignone ha incominciato la stagione nel miglior modo possibile, ovvero vincendo il gigante di Soelden, prova d’apertura della Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. La fuoriclasse valdostana è stata memorabile sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach, riuscendo a recuperare due posizioni dopo la terza piazza con cui aveva concluso la prima manche e mettendo così in ginocchio la neozelandese Alice Robinson (poi seconda) e la statunitense Mikaela Shiffrin (addirittura scivolata al quinto posto).

L’azzurra ha ottenuto il 28mo successo nel massimo circuito internazionale itinerante (ha allungato nella speciale classifica delle italiane plurivincitrici in questa competizione, dove ora vanta quatto affermazioni di vantaggio su Sofia Goggia) ed è balzata anche al comando della graduatoria generale. La 34enne ha lavorato brillantemente durante l’estate e i frutti si sono visti subito a inizio autunno, ma ora bisognerà continuare a spingere su questi livelli per sognare sempre più in grande.

Quando tornerà in gara Federica Brignone? Quali saranno i suoi prossimi appuntamenti in Coppa del Mondo? Ora ci sarà una lunga pausa per l’azzurra, che proseguirà ad allenarsi in modo da farsi trovare pronta per la sua futura apparizione al cancelletto di partenza: appuntamento il 30 novembre con il gigante di Killington (USA), primo atto di una trasferta in Nord America che prevede anche i due giganti di Tremblant (7-8 dicembre, in Canada), la discesa libera e il superG di Beaver Creek (14-15 dicembre, negli USA).

A meno che Federica Brignone non decida di cimentarsi anche con gli slalom di Levi (Finlandia, 16 novembre) e Gurgl (Austria, 23 novembre). Racimolare punti nella specialità a lei meno congeniale potrebbe essere importante in ottica classifica generale di Coppa del Mondo, ma nelle prossime settimane potrebbe essere più importante allenarsi in vista delle gare di gigante, superG e discesa, dove può raccogliere i migliori risultati.

Si rientrerà poi in Europa in vista di Natale: 21-22 dicembre a St. Moritz (Svizzera) con due superG. Prima di Capodanno ci sarà spazio per gigante e Slalom a Semmering (28-29 dicembre, in Austria). Di seguito il calendario delle prossime gare della Coppa del Mondo di sci alpino.

CALENDARIO PROSSIME GARE SCI ALPINO

16 novembre Slalom a Levi (Finlandia)

23 novembre Slalom a Gurgl (Austria)

30 novembre Gigante a Killington (USA)

1° dicembre Slalom a Killington (USA)

7 dicembre Gigante a Tremblant (Canada)

8 dicembre Gigante a Tremblant (Canada)

14 dicembre Discesa libera a Beaver Creek (USA)

15 dicembre SuperG a Beaver Creek (USA)

21 dicembre SuperG a St. Moritz (Svizzera)

22 dicembre SuperG a St. Moritz (Svizzera)

28 dicembre Gigante a Semmering (Austria)

29 dicembre Slalom a Semmering (Austria)