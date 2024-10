Quando ricomincia il ciclismo? Prime gare a gennaio: tutte le date dei Grandi Giri e delle Classiche Monumento 2025

Si è chiuso quest’oggi il calendario dell’UCI World Tour 2024: il circuito maggiore del ciclismo su strada tornerà nel 2025, già nel mese di gennaio, per concludersi, dopo 36 competizioni, tra gare a tappe e corse di un giorno, nuovamente ad ottobre.

Diversi gli appuntamenti in Italia: si inizia l’8 marzo con la Strade Bianche, poi dal 10 al 16 marzo spazio alla Tirreno-Adriatico, infine il 22 marzo si disputerà la Milano-Sanremo. Dal 9 maggio al 1° giugno primo Grande Giro del 2025 con il Giro d’Italia, infine chiusura sul suolo italiano l’11 ottobre con Il Lombardia.

Per quanto concerne gli altri due Grandi Giri stagionali, dal 5 al 25 luglio si correrà il Tour de France, mentre dal 23 agosto al 12 settembre andrà in scena la Vuelta a España. Il calendario si aprirà con il Tour Down Under, previsto dal 21 al 26 gennaio, e si chiuderà col Tour of Guangxi, in programma dal 14 al 19 ottobre.

CALENDARIO UCI WORLD TOUR 2025

21.01 – 26.01 Santos Tour Down Under 2.UWT

02.02 Cadel Evans Great Ocean Road Race 1.UWT

17.02 – 23.02 UAE Tour 2.UWT

01.03 Omloop Nieuwsblad 1.UWT

08.03 Strade Bianche 1.UWT

09.03 – 16.03 Paris-Nice 2.UWT

10.03 – 16.03 Tirreno-Adriatico 2.UWT

22.03 Milano-Sanremo 1.UWT

24.03 – 30.03 Volta Ciclista a Catalunya 2.UWT

26.03 Classic Brugge-De Panne 1.UWT

28.03 E3 Saxo Classic 1.UWT

30.03 Gent-Wevelgem in Flanders Fields 1.UWT

02.04 Dwars door Vlaanderen – A travers la Flandre 1.UWT

06.04 Ronde van Vlaanderen 1.UWT

07.04 – 12.04 Itzulia Basque Country 2.UWT

13.04 Paris-Roubaix 1.UWT

20.04 Amstel Gold Race 1.UWT

23.04 La Flèche Wallonne 1.UWT

27.04 Liège-Bastogne-Liège 1.UWT

29.04 – 04.05 Tour de Romandie 2.UWT

01.05 Eschborn-Frankfurt 1.UWT

09.05 – 01.06 Giro d’Italia 2.UWT

08.06 – 15.06 Critérium du Dauphiné 2.UWT

15.06 – 22.06 Tour de Suisse 2.UWT

22.06 Copenhagen Sprint 1.UWT

05.07 – 25.07 Tour de France 2.UWT

02.08 Donostia San Sebastian Klasikoa 1.UWT

04.08 – 10.08 Tour de Pologne 2.UWT

17.08 BEMER Cyclassics 1.UWT

20.08 – 24.08 Renewi Tour 2.UWT

23.08 – 12.09 La Vuelta Ciclista a España 2.UWT

31.08 Bretagne Classic – Ouest-France 1.UWT

12.09 Grand Prix Cycliste de Québec 1.UWT

14.09 Grand Prix Cycliste de Montréal 1.UWT

11.10 Il Lombardia 1.UWT

14.10 – 19.10 Gree-Tour of Guangxi 2.UWT