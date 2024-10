Quando la semifinale di Sinner a Shanghai? Due possibili orari, avversario, tv, streaming

Jannik Sinner si è qualificato di gran carriera alle semifinali del Masters 1000 di Shanghai: dopo aver annichilito il temibile statunitense Ben Shelton agli ottavi di finale, il fuoriclasse altoatesino ha travolto il quotato russo Daniil Medvedev in un quarto di finale a senso unico e si è così guadagnato il diritto di continuare a essere grande protagonista sul cemento della località cinese. Il numero 1 del mondo tornerà in campo sabato 12 ottobre per fronteggiare con buona probabilità lo spagnolo Carlos Alcaraz, ampiamente favorito contro il ceco Tomas Machac.

Tutto lascia pensare a un nuovo capitolo della saga tra il tennista italiano e il suo grande rivale iberico, che lo ha sconfitto di recente nell’atto conclusivo del torneo ATP 500 di Pechino e che lo ha battuto nei tre precedenti disputati nel corso di questa annata agonistica. Sarebbe un match di enorme portata per Jannik Sinner, perché se dovesse battere il rivale allora avrebbe la certezza matematica di essere numero 1 del mondo al termine della stagione. Sarebbe un incontro di grandissima caratura tecnica tra il vincitore di Australian Open e US Open e il trionfatore di Roland Garros e Wimbledon.

L’appuntamento è per sabato 12 ottobre: la prima semifinale si disputerà alle ore 10.30, mentre la seconda andrà in scena a seguire e non prima delle ore 13.00. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, i possibili orari, il palinsesto tv e streaming della semifinale con Jannik Sinner al Masters 1000 di Shanghai. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono avanti sei ore rispetto a noi).

QUANDO LA SEMIFINALE DI JANNIK SINNER A SHANGHAI

Sabato 12 ottobre

Ore 10.30 Prima semifinale

A seguire (non prima delle ore 13.00) Seconda semifinale

PROGRAMMA SEMIFINALE SINNER A SHANGHAI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.