Quando la presentazione del Giro d’Italia 2025? Data svelata, prime indiscrezioni sul percorso. E la partenza dall’estero…

Il percorso del Giro d’Italia 2025 sarà presentato martedì 12 novembre: tra pochi giorni verrà alzato il velo sul tracciato che animerà la prossima edizione della Corsa Rosa, in programma dal 9 maggio al 1° giugno. Gli organizzatori di RCS Sport hanno nei fatti già svelato che la partenza avverrà dall’estero: sarà l’Albania a ospitare le prime frazioni dell’evento, che si concluderà poi a Roma, sede infatti della presentazione (preferita per l’occasione a Milano, l’orario dell’evento deve ancora essere comunicato).

Secondo le prime indiscrezioni, emerse nel corso delle ultime settimane, la carovana dovrebbe rientrare nel Bel Paese attraversando il Mare Adriatico e ripartendo dalla Puglia. La risalita verso il Nord dello Stivale dovrebbe prevedere il transito da Campania, Abruzzo e Toscana, in cui tra l’altro dovrebbe svolgersi anche la prima cronometro della corsa a tappe che ci terrà compagnia per tre settimane lungo le nostre strade.

Si parla di montagne distribuite nell’arco dell’intera manifestazione, ma chiaramente il clou avrà luogo sulle Alpi: la penultima tappa dovrebbe offrire un gran finale sul Sestriere, per poi prendere il volo verso la Capitale. Al momento non si sa ancora chi sarà al via del Giro d’Italia e quali saranno i big che battaglieranno per la conquista del Trofeo Senza Fine, sicuramente qualche nome uscirà nelle prossime settimane dopo la presentazione del disegno delle ventuno tappe.

L’ultima edizione è stata dominata dallo sloveno Tadej Pogacar, che ha poi firmato la doppietta al Tour de France e successivamente è andato a vincere anche i Mondiali. Il capitano della UAE Emirates ci riproverà nuovamente oppure punterà gran parte della stagione sulla Grande Boucle? Difficilmente il danese Jonas Vingegaard si presenterà alle nostre latitudini e cercherà riscatto in terra transalpina, da vedere quali saranno le intenzioni del belga Remco Evenepoel, sperando in qualche sussulto italiano.

CALENDARIO PRESENTAZIONE GIRO D’ITALIA 2025

Martedì 12 novembre, orario da definire.