Quando la finale Luna Rossa-Athena Pathway: orario America’s Cup femminile, tv, streaming

In cerca di un rivincita. Domenica 13 ottobre (ore 15.15 circa) a Barcellona (Spagna) assisteremo alla Finale dell’America’s Cup femminile tra Luna Rossa e Athena Pathway. L’equipaggio italiano e quello britannico si confronteranno per l’ambito premio e il tutto ha il sapore di già visto e sentito, ricordando quanto accaduto nella sfida conclusiva della Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos Britannia.

In quest’ultimo caso fu l’imbarcazione del Regno Unito a spuntarla e si spera che Giulia Conti (timoniera), Margherita Porro (timoniera), Maria Giubilei (trimmer) e Giulia Fava (trimmer) sappiano cambiare lo spartito in questa circostanza, giocando un brutto scherzo alle avversarie. L’imbarcazione italiana ha dimostrato di avere tutte le possibilità per prevalere.

Dipenderà anche dalle condizioni del vento che potrebbero sorridere a uno scafo piuttosto che a un altro. Luna Rossa, comunque, si conferma assoluta protagonista nelle acque catalane. Conti e le sue compagne, dunque, sono pronte a lanciare il guanto di sfida e prevalere in questo emozionante Match Race.

La Finale dell’America’s Cup femminile tra Luna Rossa e Athena Pathway è prevista domenica 13 ottobre, dopo gara-3 della Finale dell’America’s Cup tra Team New Zealand e Ineos Britannia, e l’orario stimato è quello delle 15.15. La trasmissione televisiva dell’atto conclusivo delle donne sarà curata da Sky Sport America’s Cup (205); in streaming su SkyGo, NOW e sul canale Youtube dell’America’s Cup. Da verificare se vi sarà o meno la copertura televisiva di Canale 20 in chiaro. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

FINALE AMERICA’S CUP 2024 FEMMINILE

Domenica 13 ottobre

15.15 (orario stimato) Luna Rossa vs Athena Pathway (Match Race)*

*La prova è prevista tra gara-3 e gara-4 della Finale dell’America’s Cup tra Team New Zealand e Ineos Britannia, con la prima regata in programma alle 14.10*

PROGRAMMA FINALE AMERICA’S CUP FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport America’s Cup (canale 205 della piattaforma Sky)

Diretta streaming: SkyGO e Now a pagamento, canale Youtube America’s Cup gratis

Diretta testuale: OA Sport