Quando la finale di Sinner al Six Kings Slam 2024: orario, tv, avversario, streaming

Jannik Sinner ha raggiunto la Finale del Six Kings Slam, torneo di esibizione milionario di scena a Riad (Arabia Saudita). L’altoatesino (n.1 del mondo) ha sconfitto il serbo Novak Djokovic in tre set (6-2 6-7 6-4) e ha avuto accesso all’atto concluso di questa competizione che metterà in palio per il vincitore ben 6 milioni di dollari. Una cifra astronomica.

Le Finali saranno due, per il primo e il terzo posto, e andranno in scena sabato 19 ottobre, per consentire ai giocatori di tirare il fiato e anche per non violare il regolamento del circuito ATP che vieta ai tennisti protagonisti di cimentarsi per tre giorni consecutivi in esibizioni nel corso del calendario ufficiale. Ora Sinner potrà riposare e attendere il nome del prossimo avversario.

Il rivale verrà fuori dal confronto tra i due spagnoli Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, con il primo nettamente favorito. Rafa, infatti, ha annunciato il ritiro al termine di questo 2024, dopo le Finali di Coppa Davis. Difficilmente potrà ambire al successo, ma vedremo anche quale sarà la forma di Carlitos.

Guarda il Six Kings Slam su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Le Finali del Six Kings Slam andranno in scena domani a partire dalle ore 18:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv gratis e in chiaro su Cielo (canale 26) e SuperTennis (canale 64), nonché su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203) per gli abbonati. Diretta streaming su SkyGo, Now e DAZN (quest’ultima in modalità gratuita dietro registrazione). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

FINALE SIX KING SLAM 2024

Sabato 19 ottobre (Orari italiani)

Ore 18:30 Finale 3° posto: Novak Djokovic vs perdente (Alcaraz vs Nadal)

Ore 20:00 Finale 1° posto: Jannik Sinner vs vincente (Alcaraz vs Nadal)

PROGRAMMA FINALE SIX KINGS SLAM 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Cielo (canale 26), SuperTennis (canale 64) in chiaro, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (203) per gli abbonati

Diretta streaming: SkyGo, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport