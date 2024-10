Puppo: “Sinner non ha risposto bene con Etcheverry, ma non è un problema. Paolini pensi più al singolare”

Nella giornata di ieri Jannik Sinner ha superato in rimonta l’argentino Tomas Martin Etcheverry con il punteggio di 6-7 6-4 6-2, approdando agli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai e avvicinandosi ulteriormente alla certezza di chiudere la stagione da numero 1 del ranking ATP. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultima puntata di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospite Guido Monaco.

“Nel secondo set Sinner ha giocato molto di più sul dritto di Etcheverry, che ha disputato una gran partita ed è stato bravo anche a verticalizzare con entrambi i colpi. All’inizio della partita Jannik ha fatto fatica a trovare profondità, ma in generale non ha giocato male a mio avviso. Finito il primo set comunque pensavo che potesse perdere”, il commento di Puppo sul confronto tra l’azzurro e l’argentino.

“Dopo il primo match con Daniel aveva detto che non si era piaciuto in risposta, e un po’ è vero. Anche contro Etcheverry, forse perché ha fatto fatica a leggere un po’ il servizio dell’argentino, che oltretutto ha servito molto bene. Comunque non è un problema”, prosegue il giornalista di Eurosport a proposito del rendimento in risposta di Sinner a Shanghai.

Puppo ha poi criticato il nuovo format della Coppa Davis per il 2025, in particolare l’accesso diretto alla Final Eight del Paese ospitante: “Questa cosa a me non convince per niente. Qualcuno ha ricordato il Challenge Round, ma lì è chi vince che aspetta il finalista, quindi è tutta un’altra cosa. La partita con Etcheverry può avere un gusto da Davis, visto che l’Italia affronta l’Argentina nei quarti“.

Sul trionfo della coppia Errani/Paolini nel WTA 1000 di Pechino: “Soddisfazioni anche per la vittoria a Pechino in doppio di Errani/Paolini, un risultato notevolissimo, nonostante quello che io abbia detto a proposito della prossima stagione di Jasmine. Il mio augurio è che possa concentrarsi di più sul singolo, però tantissima roba e benissimo così il fatto che stiano continuando a togliersi grandissime soddisfazioni”.