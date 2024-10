Puppo si sbilancia su Sinner-Djokovic: “Italiano favorito, ma il serbo farà di tutto per vincere il titolo n.100”

Pronostico della vigilia rispettato nelle due semifinali del Masters 1000 di Shanghai 2024, che hanno visto il successo di Jannik Sinner su Tomas Machac e di Novak Djokovic su Taylor Fritz. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultima puntata TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco.

“Sinner ha le soluzioni per battere Machac, soprattutto se sta bene fisicamente come a Shanghai. Il ceco comunque ha dimostrato di avere delle qualità tennistiche non indifferenti. Adesso l’italiano troverà l’avversario più tosto di questa settimana. Djokovic ha il grande obiettivo di vincere il 100° titolo. Non penso poi che giocherà a Bercy. Sarebbe bello che partite come quella di domani potessero venire viste da più persone in tv“, dichiara Puppo.

“Più va avanti e più sarà difficile in Italia mettere qualcuno allo stesso tavolo con Sinner. Gli indicatori per Sinner sono talmente tanti, che si restringe sempre più il gruppo di giocatori che ha fatto meglio di lui. Il suo rendimento sul cemento è eccezionale. Sinner riceverà la coppa di n.1 al mondo in casa a Torino: sarà un delirio collettivo“, prosegue il telecronista di Eurosport.

Sulle condizioni fisiche di Djokovic in vista della finale: “Djokovic ha avuto un problema alla schiena quando ha chiesto il fisioterapista. C’è stato un momento in cui ha messo giù il ginocchio nel match con Fritz, contro il quale ha accusato un calo fisico. A me a volte dà la sensazione, non dico di fare apposta, ma di calare sapendo che tanto poi la partita la riprende“.

Sulla finale di Shanghai tra Sinner e Djokovic: “Per me il favorito è Sinner. Non solo perché Djokovic non è al meglio e perché ha vinto i due ultimi precedenti. La speranza che può avere il serbo è di vincerla in due set tirati. Mi sembra però che Jannik stia bene. Questa volta è lui che ha più spazio, può permettersi eventualmente anche di andare al terzo. Io penso che Sinner vinca in due set. Credo che Djokovic dovrà cercare di servire veramente bene, avere quell’equilibrio che lui è in grado di portarsi avanti per tutta la partita: sa quando deve chiudere rapidamente i punti e quando invece deve lottare e rimanere lì. Per me Djokovic farà di tutto per vincere il titolo n.100“.