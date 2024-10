America’s Cup, Peter Burling vicino alla meta: “Reazione fantastica, bello riprendersi dagli errori”

Team New Zealand potrebbe avere messo a segno la spallata risolutiva e ora è davvero a un passo dalla conquista della America’s Cup: dopo aver tramortito INEOS Britannia nelle due regate disputate oggi pomeriggio nelle acque di Barcellona, il sodalizio oceanico conduce per 6-2 la serie che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo e ora ha bisogno di un solo successo per alzare al cielo la Vecchia Brocca.

I Kiwi hanno inflitto distacchi pesanti ai britannici, riscattandosi ampiamente dagli errori commessi due giorni fa e che avevano permesso al Challenger of Record di imporsi in due regate, riaprendo una contesa che sembrava già chiusa dopo le prime quattro gare. I neozelandesi torneranno in scena sabato 19 ottobre per portare a casa l’ultimo punto necessario per scrivere il proprio nome per la quinta volta nell’albo della massima competizione velica internazionale.

Il timoniere Peter Burling ha espresso tutta la propria soddisfazione: “È fantastico ottenere un altro paio di vittorie. Ovviamente, quando si subiscono un paio di sconfitte ci si mette sotto pressione e il modo in cui abbiamo reagito è stato fantastico. Sono davvero orgoglioso del modo in cui la squadra si è comportata oggi. Ci siamo divertiti molto, erano condizioni completamente diverse da quelle in cui abbiamo regatato finora ed è stato fantastico. È stato bello riprendersi da alcuni errori dell’altro giorno e mettere a segno un paio di regate solide”.