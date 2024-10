Pattinaggio di figura: Gilles-Poirier dominano la rhythm dance a Skate Canada e mettono le mani sulla vittoria

Termina senza particolari colpi di scena la rhythm dance della danza sul ghiaccio, segmento che ha inaugurato la seconda giornata di competizioni a Skate Canada, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio di figura. Sul ghiaccio i Halifax ad avere la meglio sono stati infatti i padroni di casa Piper Gilles-Paul Poirier che, di fatto, hanno messo una seria ipoteca sulla vittoria finale.

Davvero tutto facile per il binomio nordamericano, già ampiamente favorito alla vigilia, capace di stampare pronti-via un programma da 86.44 (49.13, 37.31) in cui ha fatto il vuoto in entrambi i punteggi sfoderando grande qualità e pulizia di esecuzione in tutti gli elementi presentati.

A nove lunghezze di distanza si sono poi posizionati i connazionali Marjorie Lajoie-Zachary Lagha, secondi con 77.34 (45.21, 33.13) precedendo di un’incollatura i francesi Evgeniia Lopareva-Geoffrey Brissaud, terzi con 76.76 (43.28, 33.48).

La coppia transalpina tuttavia in vista del libero dovrà stare attenta agli statunitensi Emilea Zingas-Vadym Kolesnik ed ai cechi Natalie Tascherova-Filip Tascher, rispettivamente quarti e quinti con 75.63 (42.55, 33.08) e 74.97 (41.83, 33.14).