Pattinaggio artistico: Ilia Malinin a caccia di nuovi record a Skate America 2024, fari puntati sulle coppie

Tanti atleti a caccia di conferme e una gara, quella delle coppie d’artistico, da analizzare in profondità in chiave Italia. Potrebbe essere questo il menu di Skate America 2024, prima tappa del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico in scena sul ghiaccio di Allen (Texas), dal 18 al 20 ottobre.

Malgrado l’assenza di atleti facenti parte della Nazionale azzurra, non mancheranno degli spunti di riflessione in questo primo appuntamento della rassegna itinerante, contrassegnato dalla partecipazione di protagonisti d’alto profilo. A cominciare dal detentore del titolo iridato Ilia Malinin, a caccia non solo del secondo successo consecutivo nella rassegna, ma anche dell’ennesimo record. Il superquadruplista, autonominatosi senza troppi fronzoli “Quad God”, è infatti intenzionato ad alzare ulteriormente l’asticella tecnica presentando solo salti da quattro giri di rotazione, axel compreso, nel suo layout.

A condividere la pista con il giovane statunitense ci saranno il nipponico Kao Miura, oltre che l’elegante Dennis Vasiljevs. Curiosità poi per il francese Kevin Aymoz, rientrato in gara dopo l’incubo degli Europei, dove non è riuscito a passare il taglio.

Si prospetta uno spettacolo discreto anche in campo femminile, complice la presenza della talentuosa Isabeu Levito, uno dei profili più completi per ciò che concerne la compagine a stelle e strisce, oltre che della belga Nina Pinzarrone, autrice nell’annata sportiva 2023-2024 di un vero e proprio exploit che l’ha portata al vertice delle classifiche continentali e mondiali. Fari puntanti poi anche su Bradie Tennell e sulle nipponiche Wakaba Higuchi e Rinka Watanabe.

Tuttavia il segmento più sfavillante sarà senza ombra di dubbio quello delle coppie, dove assisteremo al primo confronto sul filo di lana capitanato dai giapponesi Riku Miura-Ryuichi Kihara, reduci da una stagione a scartamento ridotto e motivati a riprendersi la leadership di una specialità segnata da tanti binomi dal livello molto simile. Attenzione in tal senso agli ungheresi sempre più in crescita Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko e agli atleti georgiani Anastasiia Metelkina-Luka Berulava.

Sul versante opposto la prevedbile prova della danza dove, senza troppi giri di parole, ci sarà semplicemente un confronto tra i Campioni Mondiali Madison Chock-Evan Bates e i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, in attesa di possibili sorprese.