Pattinaggio artistico: Beccari-Guarise saltano anche l’NHK Trophy. La causa

Adesso ufficiale. Lucrezia Beccari-Matteo Guarise non saranno della partita neanche in occasione dell’NHK Trophy, quarto appuntamento del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico pianificato a Tokyo dall’8 al 10 novembre. La notizia è arrivata nelle scorse ore, quando il nome della coppia è stato cassato dall’elenco dei partecipanti.

La presenza dei detentori del titolo continentale nella terra del Sol Levante era già a forte rischio dopo il primo forfait avuto a Skate Canada, causato dalle condizioni non ottimali della dama, alle prese con un problema al piede sinistro. Per questo motivo le sole due settimane di distanza tra i due eventi non lasciavano presagire un possibile ritorno in pista degli atleti.

Adesso si dovrà guardare a dicembre, mese in cui solitamente si svolgono i Campionati Nazionali, utili per testare la forma dei binomi in vista degli Europei. In Giappone gli azzurri saranno sostituiti dai filippini Isabella Gamez-Aleksandr Korovin.

Ricordiamo che Beccari-Guarise hanno effettuato solo una gara nel corso di questa stagione, nello specifico lo Shanghai Trophy, conquistando il posto d’onore alle spalle degli ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko