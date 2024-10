Pallanuoto: iniziata la Coppa Italia al femminile. Orizzonte, SIS Roma e Plebiscito Padova dominanti

Prima giornata per la Coppa Italia di pallanuoto al femminile che ha visto disputarsi i primi quattro incontri per i due gironi in programma a Catania e a Padova (avanzeranno le prime due di ogni raggruppamento alla fase finale).

GRUPPO A

In terra siciliana tutto facile per le padrone di casa de L’Ekipe Orizzonte Catania e per la Pallanuoto Trieste che battono Cosenza e Rapallo.

Prima giornata – venerdì 11 ottobre

L’Ekipe Orizzonte-Cosenza Pallanuoto 15-6

L’Ekipe Orizzonte: Celona, Halligan 2 (1 rig.), Jutte 1 (rig.), Viacava 1, Giuffrida, Bettini 2 (1 rig.), Andrews 3, Tabani 1, Gagliardi 1, Hardy, Longo, Leone 2, Condorelli, Moschetti 2. All. Miceli.

Smile Cosenza Pallanuoto: Nigro, Stavolo, Ciudad 1, Mandelli 1, Misiti, Malluzzo, Morrone 1 (rig.), Lupinogina 3, Santoro, Occhione, Marigliano, Brandimarte. All. Fasanella.

Arbitri: Petronilli e Rizzo.

Note: parziali 3-2, 3-0, 4-0, 5-4. Uscita per limite di falli Malluzzo (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Orizzonte 6/8 + 3 rigori e Cosenza 2/7 + un rigore.

Pallanuoto Trieste-Rapallo Pallanuoto 14-8

Pallanuoto Trieste: Sparano, Citino 1, De March 2, Cordovani 1, Gant 2, Cergol 1, Klatowski, Colletta, Gragnolati 3, Vukovic 2, Matafora, G. Zizza 1, Apollonio, Koptseva 1. All. P. Zizza.

Rapallo Pallanuoto: Caso, Zanetta, Di Maria 1, Marcialis, Lombella, Galardi, Cabona 2, Kudella 3, Grasso, Bianconi 1, Ballesty 1, Santapaola, Daniele. All. Antonucci.

Arbitri: Calabrò e Grillo.

Note: parziali 3-4, 4-2, 4-0, 3-2. Uscita per limite di falli Ballesty (R) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Pallanuoto Trieste 4/9 + 3 rigori e Rapallo 5/10.

GRUPPO B

In Veneto le padrone di casa del Plebiscito vincono facilmente sul Bogliasco, derby trionfale invece per la SIS Roma.

Prima giornata – venerdì 11 ottobre

SIS Roma-SS Lazio Nuoto 16-4

SIS Roma: Sesena, Zaplatina 1, Aprea, Gual Rovirosa, Ranalli 5 (1 rig.), Chiappini 4 (1 rig.), Picozzi 2 (1 rig.), Di Claudio, Papi 2, Centanni, Cocchiere 1, Carosi, Bottiglieri, Aprea. All. Capanna.

Lazio Nuoto: Acerbotti, Falso, Di Marcantonio, Ioannou, Boldrini, Imola, Tori 1, Lomonte, Rugora, Mataafa, Troncanetti 2, Rovetta 1, Lucherini, Esposito. All. Spagnoli.

Arbitri: Ferrari e Torneo.

Note: parziali 3-0, 4-0, 5-3, 4-1. Uscite per limite di falli Ioannou (L) e Boldrini (L) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: SIS Roma 2/8 + 3 rigori e Lazio 1/7.

Plebiscito Padova-AGN Energia Bogliasco 1951 15-6

Plebiscito Padova: Teani, Bacelle 1, Cassarà 3, Schapp 4, Delli Guanti, Bozzolan 2, Millo 1, Pedley 2 (1 rig.), Al Masri 1, Meggiato 1, Sgrò, Grigolon, Giacon, Sabbadin. All. Posterivo.

AGN Energia Bogliasco 1951: Uccella, Bianco, Spampinato, Virzi, G. Bozzo, Bettini, Rosta 1 (rig.), Rogondino 1, Paganello 3 (2 rig.), Bo, Carpaneto, Paganuzzi 1 (rig.), De Capitani, Nicatore. All. Sinatra.

Arbitri: Nicolosi e Guarracino.

Note: parziali 3-1, 3-3, 5-1, 4-1. Uscite per limite di falli: Carpaneto (B) nel terzo tempo, Paganuzzi (B) e Delli Guanti (P) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Plebiscito Padova 5/8 + 2 rigori e Bogliasco 2/9 + 5 rigori (uno fallito).