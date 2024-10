Pallamano femminile: Italia, buona la prima. Bulgaria battuta nelle Qualificazioni ai Mondiali 2025

L’Italia della pallamano femminile parte benissimo nel suo percorso di qualificazione verso i Mondiali 2025. Le azzurre infatti a Chieti hanno travolto la Bulgaria con il punteggio di 29-21.

LA CRONACA

Pronti via e la squadra allenata dal dt Alfredo Rodriguez Alvarez scappa subito nel punteggio portandosi sul 4-1 con una Fanton scatenata. La Bulgaria però non ci sta provando a rientrare con Sarandeva che sigla la rete del momentaneo 9-8 al 22‘. La prima frazione va avanti, si va verso il riposo: Squizziato (autrice alla fine di 6 gol) con due reti piazza il break. Al riposo è Italia-Bulgaria 12-10.

Nella ripresa la musica cambia, le azzurre salgono ancora di colpi diventando incontenibili per le rivali. Manojlovic, Gozzi e Rossomando si scatenano. La Bulgaria non può fare altro che incassare reti in successione. Il gap si apre progressivamente: al 41′ si va sul 20-13.

La gara di fatto si chiude, l’ultima porzione di gara serve solo a delineare il risultato finale. L’Italia fa vedere ancora un’ottima pallamano, si arriva al 60′: Italia-Bulgaria va in archivio sul 29-21.

Le azzurre, che domani assisteranno a Lussemburgo-Bulgaria, torneranno in campo domenica alle 18.30 per sfidare proprio il Lussemburgo, in questo Girone 4 della prima fase delle qualificazioni ai Mondiali 2026.