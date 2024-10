Ordine d’arrivo Giro di Lombardia 2024: Pogacar firma il poker, Ciccone sul podio!

Tadej Pogacar ha vinto il Giro di Lombardia 2024, imponendosi nella Classica delle Foglie Morte per la quarta volta consecutiva, come soltanto Fausto Coppi era stato in grado di fare in passato. Il fuoriclasse sloveno ha trionfato indossando la maglia di Campione del Mondo e chiudendo così una stagione da brividi, caratterizzata dalla doppietta Giro-Tour, dall’apoteosi iridata, dalle affermazioni in due Classiche Monumento (Liegi-Bastogne-Liegi e quella odierna).

Tadej Pogacar ha attaccato sulla Colma di Sormano, quando mancavano 48 chilometri al traguardo posto a Como, e ha lasciato tutti sul posto. Il capitano della UAE Emirates ha inscenato la sua consueta cavalcata solitaria da lontano ed è giunto all’arrivo con un vantaggio di oltre tre minuti nei confronti del belga Remco Evenepoel, incapace di tenere testa al dominatore del ciclismo internazionale. Sul terzo gradino del podio è salito Giulio Ciccone, che ha allungato nel finale per meritarsi il piazzamento di lusso.

ORDINE ARRIVO GIRO LOMBARDIA 2024

1 POGAČAR Tadej UAE Team Emirates 800 275 6:04:58

2 EVENEPOEL Remco Soudal Quick-Step 640 200 3:16

3 CICCONE Giulio Lidl – Trek 520 150 4:31

4 IZAGIRRE Ion Cofidis 440 120 4:34

5 MAS Enric Movistar Team 360 100 ,,

6 SIVAKOV Pavel UAE Team Emirates 280 90 ,,

7 VAN EETVELT Lennert Lotto Dstny 240 80 ,,

8 POWLESS Neilson EF Education – EasyPost 200 70 4:58

9 GAUDU David Groupama – FDJ 160 60 ,,

10 MEURISSE Xandro Alpecin – Deceuninck 135 50 ,,

11 ADRIÀ Roger Red Bull – BORA – hansgrohe 110 46 ,,

12 MOLLEMA Bauke Lidl – Trek 95 42 ,,

13 STORER Michael Tudor Pro Cycling Team 85 38 ,,

14 PELLIZZARI Giulio VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 65 34 5:45

15 ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers 55 30 7:06

16 QUINTANA Nairo Movistar Team 50 28 7:28

17 RYAN Archie EF Education – EasyPost 50 26 ,,

18 FORTUNATO Lorenzo Astana Qazaqstan Team 50 24 ,,

19 ZIMMERMANN Georg Intermarché – Wanty 50 22 7:56

20 ZANA Filippo Team Jayco AlUla 50 20 ,,

21 KELDERMAN Wilco Team Visma | Lease a Bike 30 19 7:58

22 ZAMBANINI Edoardo Bahrain – Victorious 30 18 8:20

23 VERMAERKE Kevin Team dsm-firmenich PostNL 30 17 ,,

24 HINDLEY Jai Red Bull – BORA – hansgrohe 30 16 ,,

25 MOLARD Rudy Groupama – FDJ 30 15 ,,

26 TEUNS Dylan Israel – Premier Tech 30 14 ,,

27 BERTHET Clément Decathlon AG2R La Mondiale Team 30 13 8:39

28 PIGANZOLI Davide Team Polti Kometa 30 12 8:56

29 MARTÍNEZ Daniel Felipe Red Bull – BORA – hansgrohe 30 11 ,,

30 DUNBAR Eddie Team Jayco AlUla 30 10 ,,

31 BARGUIL Warren Team dsm-firmenich PostNL 15 9 8:59

32 GRÉGOIRE Romain Groupama – FDJ 15 8 11:13

33 SWIFT Ben INEOS Grenadiers 15 7 11:23

34 WARBASSE Larry Decathlon AG2R La Mondiale Team 15 6 ,,

35 DE PRETTO Davide Team Jayco AlUla 15 5 ,,

36 BAIS Mattia Team Polti Kometa 15 5 ,,

37 EIKING Odd Christian Uno-X Mobility 15 5 ,,

38 POZZOVIVO Domenico VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 15 5 ,,

39 ROTA Lorenzo Intermarché – Wanty 15 5 ,,

40 SCHULTZ Nick Israel – Premier Tech 15 5 ,,

41 GAROFOLI Gianmarco Astana Qazaqstan Team 15 5 ,,

42 TRONCHON Bastien Decathlon AG2R La Mondiale Team 15 5 ,,

43 MARTIN Guillaume Cofidis 15 5 ,,

44 HIRSCHI Marc UAE Team Emirates 15 5 ,,

45 VLASOV Aleksandr Red Bull – BORA – hansgrohe 15 5 12:18

46 VALTER Attila Team Visma | Lease a Bike 15 5 ,,

47 PETILLI Simone Intermarché – Wanty 15 5 ,,

48 RUBIO Einer Movistar Team 15 5 ,,

49 HEALY Ben EF Education – EasyPost 15 5 12:21

50 BERNARD Julien Lidl – Trek 15 5 12:44

51 PARET-PEINTRE Aurélien Decathlon AG2R La Mondiale Team 10 5 ,,

52 COVILI Luca VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 10 5 13:57

53 WOOD Harrison Cofidis 10 5 ,,

54 FUGLSANG Jakob Israel – Premier Tech 10 5 ,,

55 KULSET Johannes Uno-X Mobility 10 5 14:40

56 VANSEVENANT Mauri Soudal Quick-Step 5 5 15:14

57 SWIFT Connor INEOS Grenadiers 5 5 16:03

58 BENOOT Tiesj Team Visma | Lease a Bike 5 5 ,,

59 CASTROVIEJO Jonathan INEOS Grenadiers 5 5 ,,

60 HUYS Laurens Arkéa – B&B Hotels 5 5 ,,

61 ROCHAS Rémy Groupama – FDJ 5 ,,

62 MADOUAS Valentin Groupama – FDJ 5 ,,

63 CATTANEO Mattia Soudal Quick-Step 5 ,,

64 FORMOLO Davide Movistar Team 5 18:12

65 VELASCO Simone Astana Qazaqstan Team 5 ,,

66 GERMANI Lorenzo Groupama – FDJ 5 ,,

67 BUSATTO Francesco Intermarché – Wanty 5 ,,

68 VERGALLITO Luca Alpecin – Deceuninck 5 ,,

69 TUSVELD Martijn Team dsm-firmenich PostNL 5 ,,

70 HAMILTON Chris Team dsm-firmenich PostNL 5 ,,

71 COMBAUD Romain Team dsm-firmenich PostNL 5 ,,

72 HOLLMANN Juri Alpecin – Deceuninck 5 ,,

73 LEEMREIZE Gijs Team dsm-firmenich PostNL 5 ,,

74 STORK Florian Tudor Pro Cycling Team 5 ,,

75 TONELLI Alessandro VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 5 ,,

76 ADAMIETZ Johannes Lotto Dstny 5 ,,

77 LEKNESSUND Andreas Uno-X Mobility 5 ,,

78 HERMANS Ben Cofidis 5 ,,

79 PRODHOMME Nicolas Decathlon AG2R La Mondiale Team 5 ,,

80 MAJKA Rafał UAE Team Emirates 5 ,,

81 YATES Adam UAE Team Emirates 5 ,,

82 BENNETT George Israel – Premier Tech 5 ,,

83 ANDERSEN Idar Uno-X Mobility 5 ,,

84 YATES Simon Team Jayco AlUla 5 ,,

85 HIGUITA Sergio Red Bull – BORA – hansgrohe 5 ,,

86 BUITRAGO Santiago Bahrain – Victorious 5 ,,

87 MÜHLBERGER Gregor Movistar Team 5 ,,

88 KRUIJSWIJK Steven Team Visma | Lease a Bike 5 20:01

89 MEINTJES Louis Intermarché – Wanty 5 20:23

90 PALENI Enzo Groupama – FDJ 5 21:00

91 WILKSCH Hannes Tudor Pro Cycling Team 5 21:22

92 CONCI Nicola Alpecin – Deceuninck 5 ,,

93 LEMMEN Bart Team Visma | Lease a Bike 5 21:25

94 DELAPLACE Anthony Arkéa – B&B Hotels 5 ,,

95 GUGLIELMI Simon Arkéa – B&B Hotels 5 ,,

96 SKUJIŅŠ Toms Lidl – Trek 5 23:05

97 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility 5 ,,

98 VERRE Alessandro Arkéa – B&B Hotels 5 23:29

99 LECERF William Junior Soudal Quick-Step 5 23:36

100 SCALCO Matteo VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 5 ,,

101 RIVERA Brandon Smith INEOS Grenadiers 5 23:47

102 CATALDO Dario Lidl – Trek 5 24:41

103 MARTINELLI Alessio VF Group – Bardiani CSF – Faizanè 5 ,,

104 DARBELLAY Valentin Team Corratec – Vini Fantini 5 ,,

105 POELS Wout Bahrain – Victorious 5 ,,

106 MOSCA Jacopo Lidl – Trek 5 ,,

107 MASNADA Fausto Soudal Quick-Step 5 ,,

108 FRIGO Marco Israel – Premier Tech 5 ,,

109 VAN SINTMAARTENSDIJK Roel Intermarché – Wanty 5 ,,

110 TURNER Ben INEOS Grenadiers 5 ,,

111 MOHORIČ Matej Bahrain – Victorious 5 ,,

112 BALDACCINI Davide Team Corratec – Vini Fantini 5 ,,

113 NEILANDS Krists Israel – Premier Tech 5 ,,

114 BRAET Vito Intermarché – Wanty 5 ,,

115 THALMANN Roland Tudor Pro Cycling Team 5 ,,

116 JUUL-JENSEN Christopher Team Jayco AlUla 5 ,,

117 RIES Michel Arkéa – B&B Hotels 5 ,,

118 JOHANNESSEN Anders Halland Uno-X Mobility 5 ,,

119 DE MARCHI Alessandro Team Jayco AlUla 5 ,,