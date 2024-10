Nuoto, la Coppa del Mondo 2024 scatta da Shanghai con Ceccon, Martinenghi e Benedetta Pilato

Torna la Coppa del Mondo ed è il primo grande evento internazionale dopo i Giochi Olimpici di Parigi. Si gareggia in vasca corta in vista dei Mondiali che si disputeranno a Budapest a metà dicembre e si gareggia solo in Asia visto che le tre tappe, nei prossimi tre weekend, sono in programma a Shanghai in Cina, a Incheon in Corea del Sud, ed a Singapore, dove a luglio 2025 sarà in programma il Mondiale in vasca lunga.

Sono cinque le star azzurre che prenderanno parte alle tre tappe della manifestazione itinerante che distribuisce un bel po’ di dollari. Tra i protagonisti annunciati della nove giorni di gare asiatica ci sono i due campioni olimpici azzurri, Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon che affronteranno alcuni dei rivali più forti nelle loro specialità. Al via anche Alberto Razzetti, Benedetta Pilato e Lorenzo Mora, grande specialista del dorso in vasca corta.

Qualche variazione sul tema, come da programma, per Thomas Ceccon, che è iscritto a ben sei gare (ma farà delle scelte): i 100 dorso di cui è campione olimpico, i 100 e 200 misti, i 50 e 100 farfalla. Nicolò Martinenghi, invece, è iscritto alle tre gare della rana, 50, 100 e 200, così come Benedetta Pilato, unica donna azzurra in acqua. Alberto Razzetti non sposterà il suo campo d’azione e dunque si cimenterà nei 100, 200 e 400 misti e nei 200 farfalla, mentre Lorenzo Mora sarà al via delle tre gare del dorso, 50, 100 e 200.

Il parterre è da subito di grande qualità, anche se i numeri degli atleti iscritti non sono quelli faraonici di una decina di anni fa. Molti dei medagliati olimpici si sono presi una pausa, mentre altri hanno deciso di non affrontare la stagione in vasca corta.

Tra i super campioni al via a Shanghai ben dodici medagliati olimpici in carica o del passato. Oltre a Ceccon e Martinenghi saranno sui blocchi di partenza il sudafricano Chad Le Clos, il ranista cinese Qin Haiyang, il dominatore di Parigi 2024, il francese Leon Marchand, il ranista olandese Arno Kamminga, il primatista mondiale dei 100 stile libero, il padrone di casa Pan Zhanle, la statunitense Kate Douglass, la rappresentante di Hong Kong Siobhan Haughey, l’australiana Kaylee McKeown, la poliedrica statunitense Regan Smith e la specialista della farfalla cinese Zhang Yufei.

Le sessioni sono in programma alle 3.30 ora italiana per le batterie e alle 12.30, sempre ora italiana, per le finali. Nella prima giornata sono in programma in campo femminile i 50 sl, i 400 sl, i 50 dorso, i 200 rana, i 200 farfalla e i 100 misti. Tra gli uomini i 50 sl, i 400 sl, i 200 dorso, i 100 donne, i 100 farfalla e i 100 misti. Nella seconda giornata si gareggia in campo femminile sui 200 stile libero, 100 dorso, 100 rana, 50 farfalla e 400 misti, in campo maschile nei 100 sl, 1500 sl, 50 dorso, 50 rana, 200 farfalla, 200 misti. Nella terza e ultima giornata le gare in programma per le donne sono 100 sl, 800 sl, 200 dorso, 200 rana, 100 farfalla, 200 misti. Tra gli uomini si gareggia nei 200 sl, 100 dorso, 200 rana, 50 farfalla e 400 misti.