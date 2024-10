NextGen Finals 2024: i tennisti qualificati e chi è ancora in bilico. Azzurri fuori dai giochi

E’ sempre un appuntamento interessante e attraente per tutti gli spettatori e quest’anno sarà collocato in una data particolare: le Next Gen ATP Finals 2024 si svolgeranno dal 18 al 22 dicembre a Gedda (Arabia Saudita) e si collocano di fatto in apertura della stagione ventura dopo una breve pausa tra le finali di Coppa Davis e l’inizio del 2025.

Next Gen ATP Finals che saranno differenti rispetto al passato: vi partecipano infatti non più gli under 21, ma gli under 20, quindi i tennisti nati dal 2004 in poi. Ancora non è noto se ci sarà o meno una wild card come negli anni passati, ma sicuramente tra i qualificati c’è Arthur Fils, finalista lo scorso anno. Vedremo se il francese tornerà a confrontarsi in questo contesto oppure preferirà fermarsi qualche giorno in più per preparare la stagione ventura.

Pressoché sicuri della qualificazione sono anche Alex Michelsen, Jakub Mensik e Juncheng Shang. Tre giocatori che abbiamo cominciato a conoscere meglio quest’anno: lo statunitense ha fatto due finali ATP tra Newport e Winston-Salem e sul veloce si esprime bene. Tra questi tre il più talentuoso sembra il ceco che sta crescendo nella parte conclusiva della stagione, con il culmine del quarto di finale a Shanghai. Un tennis potente, un servizio fantastico e un repertorio ampio. Infine il cinese che ha vinto recentemente il suo primo titolo a Chengdu in finale contro Musetti.

In questo momento sono qualificati anche Luca Van Assche che sarebbe alla sua seconda partecipazione, Learner Tien, il classe 2005 statunitense che a livello Challenger ha vinto 15 degli ultimi 17 match. Leggermente più indietro Joao Fonseca: il brasiliano è un altro talento cristallino e a Bologna è emerso con forza in Coppa Davis. L’ultimo al momento sarebbe il gioiellino spagnolo Martin Landaluce, in forte ascesa negli ultimi tempi nei Challenger sul cemento, in particolare vincendo a Olbia.

Sono fuori dai giochi gli italiani: il primo in questa classifica è Gianluca Cadenasso, 37esimo con 82 punti, poi troviamo Federico Bondioli con 56 punti. Tanti di questi ragazzi sono ancora molto acerbi, su tutti Federico Cinà che sta mostrando le prime grandi cose a livello Challenger, ma è ancora 59esimo a 45 punti. Avendo appena 17 anni, il siciliano potrà riprovare a far parte di questa manifestazione nei prossimi anni, visto il suo indiscutibile talento.