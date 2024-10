NASCAR, secondo verdetto dei Playoffs in vista a Charlotte

Ultimo imperdibile appuntamento con il Round of 12 dei Playoffs della NASCAR Cup Series questo week-end presso il caratteristico Charlotte Motor Speedway. Come accade da qualche stagione a questa parte, non sarà però un evento tradizionale su ovale. Si utilizzerà infatti il ‘Roval’, particolare circuito che unisce il catino di Concord al segmento stradale al proprio interno.

Tanti i colpi di scena negli anni per una sfida che, dal 2018, ad oggi ha sempre eletto coloro che successivamente accederanno al Round of 8, la ‘semifinale’ per quanto riguarda i NASCAR Playoffs.

Attenzione alle sorprese questo fine settimana, con un tracciato che sarà differente rispetto al solito. Gli organizzatori hanno infatti inserito un tornantino a conclusione della parte interna del tracciato, una curva molto lenta che immette nella ‘Turn 1-2’ dell’ovale annualmente utilizzato per la Coca-Cola 600. Cambiano quindi le curve 6, 7 ed 8 di un tracciato che è stato già riconfigurato una volta dal 2018 ad oggi con l’introduzione di una lenta chicane prima delle ultime due pieghe del catino che sorge nello Stato del North Carolina.

Christopher Bell (2022), Kyle Larson (2021), Chase Elliott (2019-2020) e Ryan Blaney (2019) hanno vinto nella storia la seconda sfida dell’anno a Charlotte, oltre ad A. J. Allmendinger (2023). Dopo Talladega, solamente William Byron può stare tranquillo tra i piloti che si contendono il titolo. Il #24 di Hendrick Motorsports Chevrolet ha, del resto, già matematicamente assicurato un posto per il Round of 8 grazie ai punti acquisiti sino ad ora.

Sono virtualmente eliminati, invece, il due volte campione Joey Logano (-13p), il messicano Daniel Suarez (-20p), l’ex vincitore della Daytona 500 Austin Cindric (-29p) e Chase Briscoe (-32p).

CLASSIFICA PLAYOFFS AGGIORNATA (Pre Elimination Race Round of 12)

#24-William Byron, 3122, Round of 8

#20-Christopher Bell, 3105, +57

#5-Kyle Larson, 3100, +52

#11-Denny Hamlin, 3078, +30

#48-Alex Bowman, 3074, +26

#12-Ryan Blaney, 3073, +25

#45-Tyler Reddick, 3062, +14

#9-Chase Elliott, 3061, +13

Virtualmente eliminati

#22-Joey Logano, 3048, -13

#99-Daniel Suarez, 3041, -20

#2-Austin Cindric, 3032, -29

#14-Chase Briscoe, 3029, -32