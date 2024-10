NASCAR, l’imprevedibile Talladega anima il ‘Round of 12’

Fine settimana imperdibile per quanto riguarda la NASCAR Cup Series con la tradizionale seconda manifestazione dell’anno presso il Talladega Superspeedway. Il Round of 12 dei Playoffs entra nel vivo nel week-end che ci apprestiamo a commentare, una delle competizioni più importanti dell’anno che può cambiare radicalmente la classifica generale.

Lo Stato dell’Alabama torna protagonista per una corsa in cui tutti possono vincere, una sfida ‘jolly’ tutta da scoprire. Restare coinvolti in un incidente è una variabile da tenere in considerazione, una dinamica impazzita che dal primo all’ultimo giro può escludere un contendente per i Playoffs dal successo.

Il catino di proprietà della NASCAR ha una metratura di 2,660 miglia (4,281 km), il più lungo ed imponente del calendario con le quattro curve che raggiungono i 33 gradi di pendenza. Tante le differenze rispetto a Daytona a partire dalla posizione della linea del traguardo che si posiziona in fondo alla pit lane con oltre 1000 piedi di differenza rispetto alla piega del tri-ovale.

Ryan Blaney (2019, 2023), Joey Logano (2015–2016), Brad Keselowski (2014, 2017), Chase Elliott (2022), Bubba Wallace (2021) e Denny Hamlin (2020) vantano almeno una vittoria nella corsa autunnale di Talladega.

Nessuno ha ancora un pass certo nel Round of 8 dei Playoffs, visto il successo in Kansas settimana scorsa della Chevrolet Camaro 1 Trackhouse Racing di Ross Chastain. Ogni vittoria prescrive automaticamente l’accesso al round successivo verso il Championship 4, attualmente sarebbero out dai Playoffs Tyler Reddick (-4), Daniel Suarez (-14), Chase Briscoe (-25) ed Austin Cindric (-29).

CLASSIFICA PLAYOFFS (Round of 12 prima di Talladega)

1) #24-William Byron , 3074, +34

2) #12-Ryan Blaney, 3068, +28

3) #20-Christopher Bell, 3068, +28

4) #5-Kyle Larson, 3058, +18

5) #11-Denny Hamlin, 3051, +11

6) #48-Alex Bowman, 3048, +8

7) #9-Chase Elliott, 3044, +4

8) #22-Joey Logano, 3044, +4

9) #45-Tyler Reddick, 3040, -4

10) #99-Daniel Suarez, 3030, -14

11) #14-Chase Briscoe, 3019, -25

12) #2-Austin Cindric, 3015, -29