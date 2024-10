NASCAR, Larson torna a vincere a Charlotte Roval. Reddick elimina Logano dal Round of 8

Kyle Larson vince la tappa al Charlotte Roval valida per la NASCAR Cup Series. L’ex campione di Hendrick Motorsports Chevrolet, già a segno in carriera nel road course che sorge nel catino di Concord, vince con facilità al termine dell’Elimination Race valida per il Round of 12 dei Playoffs, appuntamento ricco di colpi di scena che esclude dalla contesa per il titolo Joey Logano, Austin Cindric, Daniel Suarez e Chase Briscoe.

La prima Stage è stata dominata dall’autore della pole-position Shane van Gisbergen. Il #13 di Kaulig Racing Chevrolet ha ceduto il testimone a Tyler Reddick (23XI Racing Toyota #45) a tre giri dalla conclusione della frazione iniziale, il neozelandese è entrato ai box come molti altri al fine di ritrovarsi in una posizione migliore per la ripresa delle ostilità durante la Stage 2. Alcuni volti dei Playoffs, invece, hanno continuato regolarmente in pista con il chiaro intento di raccogliere più punti possibili nel primo traguardo volante della giornata.

Reddick, in crisi nelle ultime competizioni, ha vinto Stage 1 precedendo Joey Logano (Team Penske Ford #22), Chase Elliott (Hendrick Motorsports Chevrolet #9) e Ryan Blaney (Team Penske Ford #12).

La seconda parte della Bank of America 400 at Charlotte Roval ha regalato i primi colpi di scena per quanto riguarda i protagonisti presenti ai Playoffs. Il primo in difficoltà è stato Reddick che ha completamente sbagliato la frenata del nuovo hairpin di curva 7 prima di colpire violentemente la Toyota Camry #11 Joe Gibbs Racing di Denny Hamlin. Il campione della regular season ha quindi dovuto rientrare ai box per controllare l’auto, danneggiata nella zona destra dopo aver urtato quella del proprio boss. Ricordiamo infatti che Hamlin è il numero uno del 23XI Racing insieme a Michael Jordan, co-proprietari della compagine in cui corre Bubba Wallace ed appunto il due volte campione della NASCAR Xfinity Series.

Il secondo a perdere terreno tra coloro presenti nei Playoffs è stato Chase Briscoe (Stewart-Haas Racing Ford #14). Un problema ad una gomma ha costretto l’americano ad una sosta improvvisa che ha causato anche la seconda neutralizzazione della giornata. Il 29enne nativo dello Stato dell’Indiana ha dovuto successivamente alzare definitivamente bandiera bianca nel successivo restart, rallentato da un problema tecnico dovuto ad un contatto in pista.

Alex Bowman (Hendrick Motorsports Chevrolet #48) ha ottenuto il primato nella Stage 2 imponendosi davanti a AJ Allmendinger (Kaulig Racing Chevrolet #16) e Joey Logano. Risultato importante, invece, per Kyle Larson (Hendrick Motorsports Chevrolet #5), matematicamente presente al Round of 8 già dopo la conclusione della metà gara visti i punti all’attivo in classifica.

La fase finale dell’Elimination Race di Concord è iniziata con l’addio ad ogni sogno di gloria da parte della Chevrolet Camaro #99 Trackhouse Racing di Daniel Suarez. Il messicano è entrato ai box in regime di Safety Car, dovuta ad una serie di contatti nell’ultima chicane, lamentando un problema ai freni. L’ex campione della NASCAR Xfinity Series è precipitato in classifica perdendo ogni chance di continuare la propria rincorsa al Round of 8 dei Playoffs. Il 32enne ha iniziato ad aver problemi dopo un deciso passaggio sui cordoli al termine di un’intensa bagarre contro Bubba Wallace (23XI Racing Toyota #23).

AJ Allmendinger e Wallace hanno preso la prima e la seconda piazza assoluta all’inizio della Final Stage, mentre anche Christopher Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20) ha ottenuto dopo sessanta dei 109 giri previsti l’accesso al Round of 8 grazie ai punti in classifica.

Gli ultimi 20 giri hanno visto la fuga in solitaria in vetta da parte della Chevrolet #5 di Kyle Larson e parallelamente il disperato tentativo di rimonta da parte di Reddick. Il #45 di Toyota ha iniziato a recuperare posizioni fino a contendersi contro il due volte campione Logano l’accesso al Round of 8. I due hanno duellato a distanza, una bagarre appassionante che in parte ha coinvolto anche Hamlin.

Il finale non ha cambiato le carte in tavola con Kyle Larson che ha colto la seconda gioia in carriera al Charlotte Roval, la sesta nella NASCAR Cup Series 2024. Bell e William Byron (Hendrick Motorsports Chevrolet #24) seguono nell’ordine l’ex campione californiano davanti alla Ford Mustang #2 Team Penske di Austin Cindric. L’ex campione della Daytona 500 perde l’accesso al Round of 8 dei Playoffs insieme al compagno di squadra Joey Logano. Il #22 dello schieramento si inchina a Tyler Reddick che negli ultimi 30 giri ha saputo recuperare oltre 10 posizioni al fine di confermarsi ancora in lotta per il titolo.

La Toyota #45 che nel 2024 ha vinto la regular season esclude il due volte campione che lascia i Playoffs insieme alle già citate auto di Briscoe e Suarez. ‘Salvi’, invece, Hamlin, Chase Elliott (Hendrick Motorsports Chevrolet #9), Alex Bowman (Hendrick Motorsports Chevrolet #48) e Ryan Blaney (Team Penske Ford #12) alla vigilia della nuova parentesi dei NASCAR Playoffs che inizierà ufficialmente settimana prossima dal Las Vegas Motor Speedway.

CLASSIFICA FINALE NASCAR CHARLOTTE ROVAL (Playoffs – Elimination Race Round of 12)

5 RUN Kyle Larson (P) Chv 109 1:27.575 93.725 1:24.192 97.491 3

20 RUN Christopher Bell (P) Tyt 109 1.511 1.511 1:27.227 94.099 1:24.301 97.365 4

24 RUN William Byron (P) Chv 109 8.965 7.454 1:26.594 94.787 1:24.691 96.917 4

2 RUN Austin Cindric (P) Frd 109 9.940 0.975 1:26.365 95.038 1:24.729 96.874 4

9 RUN Chase Elliott (P) Chv 109 11.756 1.816 1:27.090 94.247 1:24.673 96.938 4

16 RUN AJ Allmendinger Chv 109 12.919 1.163 1:26.206 95.214 1:24.520 97.113 5

13 RUN Shane Van Gisbergen Chv 109 16.970 4.051 1:27.857 93.425 1:24.220 97.459 4

22 RUN Joey Logano (P) Frd 109 17.975 1.005 1:26.751 94.616 1:24.797 96.796 3

23 RUN Bubba Wallace Tyt 109 25.570 7.595 1:27.533 93.77 1:24.869 96.714 4

12 RUN Ryan Blaney (P) Frd 109 26.728 1.158 1:27.924 93.353 1:24.923 96.652 4

45 RUN Tyler Reddick (P) Tyt 109 28.897 2.169 1:27.043 94.298 1:24.433 97.213 9

77 RUN Carson Hocevar Chv 109 30.151 1.254 1:27.186 94.144 1:24.164 97.524 4

8 RUN Kyle Busch Chv 109 31.289 1.138 1:27.250 94.074 1:25.164 96.379 4

11 RUN Denny Hamlin (P) Tyt 109 31.465 0.176 1:27.854 93.428 1:25.400 96.112 4

34 RUN Michael McDowell Frd 109 32.148 0.683 1:27.023 94.32 1:24.551 97.078 3

47 RUN Ricky Stenhouse Jr. Chv 109 32.748 0.600 1:27.050 94.291 1:24.951 96.62 5

17 RUN Chris Buescher Frd 109 33.178 0.430 1:26.724 94.645 1:24.425