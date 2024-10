NASCAR Cup Series, Ricky Stenhouse Jr vince a Talladega. Byron passa al Round of 8

Ricky Stenhouse Jr torna a vincere nella NASCAR Cup Series a Talladega. L’americano di JTG Daugherty Racing Chevrolet #47, quattro volte a segno in carriera, ritrova il successo dopo 65 gare al termine di una prova ricca di colpi di scena che ha garantito a William Byron un pass per il Round of 8 dei Playoffs grazie ai punti maturati sino ad ora. Il #24 di Hendrick Motorsports diventa quindi l’unico dei protagonisti ancora in lotta per il titolo a poter affrontare con tranquillità l’Elimination Race che si svolgerà settimana prossima.

La partenza è stata più che mai negativa per Daniel Suarez (Trackhouse Racing Chevrolet #99). Il messicano, in pit lane per una penalità nel corso del giro iniziale, ha perso altro terreno rispetto alla concorrenza dopo aver provato a restare nel giro del leader intorno alla conclusione del 10mo giro. L’ex campione della NASCAR Xfinity Series non è riuscito nell’impresa, ma ha ceduto altro terreno rispetto ai rivali in seguito un contatto con BJ McLeod (Live Fast Motorsports Chevrolet #78).

La battaglia si è infiammata a meno di 20 giri dalla Stage 1 con Kyle Larson (Hendrick Motorsports Chevrolet #5) ed il compagno di squadra Alex Bowman #48 all’attacco insieme alla Chevy Camaro #1 Trackhouse Racing di Ross Chastain #1. Il vincitore della competizione di settimana scorsa in Kansas ha però dovuto arrendersi nel finale della prima frazione a Chris Buescher (RFK Racing Ford #17), perfetto negli ultimi metri a beffare nella volata di Stage 1 la Chevrolet #17 JTG Daugherty Racing di Ricky Stenhouse Jr.

Senza bandiere gialle, la seconda parte della ‘YellaWood 500’ ha visto due soste ai box senza particolari colpi di scena. Le Ford Mustang del Team Penske hanno provato a contendersi il primato giocando di squadra con Austin Cindric #2 e Ryan Blaney #12 in coppia davanti alla Chevrolet #9 Hendrick Motorsports di Chase Elliott.

Il georgiano ha tentato di imporsi nel secondo traguardo volante della manifestazione, una missione sfumata in seguito ad un contrattacco dell’ex vincitore della Daytona 500 Cindric. Più importante però quanto accaduto alle spalle della Ford #2, da segnalare infatti il violento impatto contro le barriere del campione in carica Ryan Blaney #12, out contro il muro e la Camaro #1 di Chastain dopo aver ricevuto un ‘bump’ da Alex Bowman. Nel crash sono rimasti coinvolti altri due importanti volti dei Playoffs seppur parzialmente: Joey Logano (Team Penske Ford #22) e Denny Hamlin (Joe Gibbs Racing Toyota #11).

Senza caution la prova si è animata a 14 giri dalla fine dopo l’ultimo rabbocco di carburante da parte di tutti i protagonisti. Cindric, Brad Keselowski (RFK Racing Ford #6), Stenhouse Jr ed Elliott si sono ritrovati nella parte alta della graduatoria ed hanno iniziato a sfidarsi nell’ovale più imponente del calendario.

Il tanto temuto incidente di Talladega si è verificato a 4 giri dalla fine poco prima di curva 3-4, una carambola che ha coinvolto di fatto tutti i piloti presenti nei Playoffs ad eccezione di Kyle Larson (Hendrick Motorsports Chevrolet #5) del teammate William Byron #24, Keselowski #6 e Christopher Bell (Joe Gibbs Racing Toyota #20). Tutto è stato innescato da un contatto nella prima parte dello schieramento, l’incidente si è scatenato dopo un testacoda di Cindric dovuto ad una serie di ‘bumps’ di Chris Buescher (RFK Racing Ford #17).

Dopo una breve bandiera rossa per ripulire la pista in seguito all’impatto che ha visto coinvolte 28 auto la sfida per il successo si è infiammata nel primo tentativo dell’Overtime. Stenhouse Jr ha gestito lo schieramento alla ripartenza davanti a Keselowski, Byron, Larson, Kyle Busch (RCR Chevrolet #8) e Bell.

Il 13mo Overtime della stagione è stato un duello ad armi pari tra la Chevrolet #47 di Stenhouse e la Ford #6 di Keselowski, rispettivamente ‘spinti’ da Larson e da Byron. Quest’ultimo ha provato a sorprendere la coppia prima della bandiera a scacchi, la Camaro #47 ha però concluso al meglio una prova perfetta battendo il #6 dello schieramento per soli 6 millesimi di secondo.

Byron ha firmato il terzo posto conquistando matematicamente un pass per il Round of 8 dei Playoffs, il vincitore della Daytona 500 2024 ha chiuso davanti a Larson, Erik Jones (Legacy Motor Club Toyota #43), Bell, Justin Haley (Spire Motorsports Chevrolet #7) ed Austin Dillon (RCR Chevrolet #3).

Settimana prossima la seconda Elimination Race dei NASCAR Playoffs presso il Roval di Charlotte (North Carolina).

CLASSIFICA FINALE TALLADEGA (Playoffs Round of 12)

47 RUN Ricky Stenhouse Jr. Chv 195 49.028 195.317 48.855 196.009 6

6 RUN Brad Keselowski Frd 195 0.006 0.006 49.027 195.321 48.912 195.78 8

24 RUN William Byron (P) Chv 195 0.027 0.021 48.989 195.472 48.989 195.472 8

5 RUN Kyle Larson (P) Chv 195 0.080 0.053 49.010 195.389 49.010 195.389 8

43 RUN Erik Jones Tyt 195 0.101 0.021 48.900 195.828 48.257 198.438 7

20 RUN Christopher Bell (P) Tyt 195 0.166 0.065 48.999 195.433 48.614 196.98 6

7 RUN Justin Haley Chv 195 0.178 0.012 48.861 195.985 48.861 195.985 6

3 RUN Austin Dillon Chv 195 0.236 0.058 48.992 195.46 48.943 195.656 8

23 RUN Bubba Wallace Tyt 195 0.259 0.023 48.856 196.005 48.177 198.767 9

11 RUN Denny Hamlin (P) Tyt 195 0.293 0.034 48.974 195.532 48.333 198.126 6

19 RUN Martin Truex Jr. Tyt 195 0.404 0.111 48.929 195.712 48.750 196.431 9

15 RUN Cody Ware Frd 195 0.425 0.021 48.850 196.029 48.850 196.029 8

54 RUN Ty Gibbs Tyt 195 0.428 0.003 48.936 195.684 48.237 198.52 8

77 RUN Carson Hocevar Chv 195 0.519 0.091 48.886 195.884 48.529 197.325 9

16 RUN Shane Van Gisbergen Chv 195 0.530 0.011 49.009 195.393 48.015 199.438 8

48 RUN Alex Bowman (P) Chv 195 0.615 0.085 49.062 195.182 49.062 195.182 9

17 RUN Chris Buescher Frd 195 0.736 0.121 48.394 197.876 48.280 198.343 9

51 RUN Corey LaJoie Frd 195 0.848 0.112 48.573 197.147 48.573 197.147 10

8 RUN Kyle Busch Chv 195 0.999 0.151 49.855 192.077 49.092 195.062 7

45 RUN Tyler Reddick (P) Tyt 195 1.507 0.508 48.936 195.684 48.592 197.069 9

71 RUN Zane Smith Chv 195 3.607 2.100 50.616 189.189 48.182 198.746 8

78 RUN BJ McLeod Chv 195 4.803 1.196 51.267 186.787 49.320 194.161 8

38 RUN Todd Gilliland Frd 194 1 lap 50.484 189.684 49.629 192.952 12

62 RUN Anthony Alfredo Chv 194 1 lap 50.269 190.495 48.049 199.297 7

10 RUN Noah Gragson Frd 194 1 lap 53.947 177.508 48.688 196.681 6

99 RUN Daniel Suarez (P) Chv 193 2 laps 1 lap 1:29.439 107.067 48.278 198.351 9

44 RUN JJ Yeley Chv 193 2 laps 51.294 186.689 49.354 194.027 9

13 RUN AJ Allmendinger Chv 193 2 laps 57.641 166.132 48.065