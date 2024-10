Muriel Furrer, novità sulla morte: “Non ci sono immagini e testimoni”. A lungo senza soccorso

Muriel Furrer è deceduta la scorsa settimana presso l’ospedale di Zurigo, a causa delle gravi lesioni riportate in seguito a una caduta durante la prova in linea juniores dei Mondiali di ciclismo su strada. Per la prima volta dal giorno della tragedia, gli inquirenti svizzeri hanno parlato delle indagini sulla morte della giovane ciclista elvetica.

Nel comunicato stampa si legge: “Secondo i primi accertamenti, la ciclista è caduta nei pressi di Küsnacht in una leggera curva a sinistra mentre scendeva dalla frazione Schmalzgrueb. Al momento non ci sono indicazioni di causa da parte di terzi. Secondo le indagini in corso, la caduta non è stata notata da alcun testimone. Al momento non ci sono immagini televisive o altre registrazioni di quanto avvenuto. Non ci sono testimoni conosciuti“.

Il testo prosegue: “Le indagini finora dimostrano che l’atleta caduta è stato rinvenuta priva di sensi fuori pista nella foresta da un membro della sicurezza della corsa. Sul luogo dell’incidente sono subito arrivati ​​i soccorritori che hanno prestato i primi soccorsi. L’ora esatta dell’incidente non è stata ancora del tutto chiarita“. Soltanto a fine corsa, quando la ragazza non è giunta al traguardo, sono scattate le ricerche e il corpo è stato individuato fuori dalla sede stradale, ma l’atleta è rimasta a lungo senza soccorso.