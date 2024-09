Ciclismo, Muriel Furrer è deceduta dopo la caduta ai Mondiali

Una terribile notizia scuote i Mondiali di ciclismo 2024, in corso a Zurigo, in Svizzera: l’elvetica Muriel Furrer è deceduta nel nosocomio universitario della città che ospita la rassegna iridata, a causa dei gravi traumi riportati nella caduta in cui è stata coinvolta ieri, nel corso della prova in linea della categoria junior donne.

Fin da subito le condizioni della giovanissima elvetica erano apparse gravissime ed a nulla purtroppo è servito l’intervento d’urgenza alla testa a cui era stata sottoposta nelle scorse ore. A dare la terribile notizia è stata l’UCI, l’Unione Ciclistica Internazionale, attraverso il proprio profilo X.

Da accertare la dinamica della caduta, dato che non ci sono immagini che possano far comprendere cosa abbia portato all’incidente costato la vita alla 18enne svizzera. L’elvetica aveva preso parte anche alla prova a cronometro, nella quale sia era classificata 44ma.

LA NOTIZIA DATA DALL’UCI