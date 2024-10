MotoGP, si alza il sipario sul weekend di Sepang. Bagnaia deve mettere pressione a Martin

Ora o mai più. O quasi. Francesco Bagnaia lo sa. Pecco è il primo a saperlo e inizia il suo fine settimana del Gran Premio della Malesia, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024, con la consapevolezza che il tempo stringe e dovrà disputare un weekend perfetto.

Sul tracciato di Sepang si andrà a concludere la seconda tripletta asiatica e, dopo quanto accaduto in Thailandia, il due-volte campione del mondo è chiamato alla grande impresa. Il divario che lo separa da Jorge Martin parla di 17 lunghezze, per cui quando mancano 2 Sprint Race e due gare domenicali (in totale 74 punti) occorre un percorso pressoché netto per il portacolori del team Ducati Factory, conscio che il rivale spagnolo, a meno di cadute, difficilmente mancherà il podio.

Capiremo i valori in pista sin dalla prossima notte. Il programma inizierà, come da tradizione, con la prima sessione di prove libere delle ore 03.45 italiane (le ore 10.45 locali) della durata di 45 minuti, quindi a partire dalle ore 08.00 si inizierà a fare sul serio con le pre-qualifiche che andranno a definire la top10 che sabato mattina potrà evitare la Q1. La Sprint Race, invece, si correrà alle ore 08.00 di sabato, mentre la gara domenicale scatterà al medesimo orario.

Francesco Bagnaia o Jorge Martin. Ancora loro due a contendersi il titolo. Come un anno fa. I migliori di questa annata. Divisi da appena 17 punti. Solitamente la pista di Sepang ha dato risultati importanti a Pecco, mentre Martinator spesso ha sofferto di più. Ora, invece, ci attendiamo un duello alla pari, o quasi. Uno contro uno, come due pugili sul ring. Le variabili, tuttavia, non mancheranno. Il meteo, che propone sempre pioggia, quindi Marc Marquez e Enea Bastianini che potrebbero andare a togliere punti all’uno o all’altro. Di sicuro ci attende un weekend vibrante che segnerà una pagina forse decisiva per il titolo 2024.