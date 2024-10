MotoGP, orari qualifiche e Sprint Race GP Giappone 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Domani si comincia a fare davvero sul serio a Motegi con le qualifiche e la Sprint del Gran Premio del Giappone 2024, valevole come sedicesimo e quintultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Fari puntati sul circuito nipponico in vista di un sabato ad alta tensione, in cui verrà stabilita la griglia di partenza della gara domenicale ma ci saranno anche in palio punti pesanti per il campionato.

La Sprint Race assegna ben 12 punti al primo classificato (9 al secondo, 7 al terzo, 6 al quarto e così via), quindi i due grandi protagonisti della corsa al titolo si daranno battaglia per guadagnare terreno nella generale. Jorge Martin si presenta nel Paese del Sol Levante da leader del Mondiale con un vantaggio di 21 punti su Francesco Bagnaia, mentre sono ormai tagliati fuori dai giochi Enea Bastianini e Marc Marquez con un gap superiore ai 70 punti.

Le prove del venerdì hanno fornito un quadro interessante almeno sul giro secco in condizioni di pista asciutta, con grande equilibrio tra Ducati e KTM nelle prime posizioni, mentre Bagnaia e Martin hanno dimostrato qualcosa in più rispetto agli altri sul passo. Attenzione però alla variabile meteo, perché le previsioni indicano un’alta probabilità di pioggia.

Le qualifiche e la Sprint Race della MotoGP a Motegi verranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming sarà visibile su tv8.it, Sky Go e Now TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale di tutte le sessioni della classe regina con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO SPRINT GP GIAPPONE MOTOGP 2024

Sabato 5 ottobre

Ore 1.40 Prove libere 3 Moto3 a Motegi (Giappone) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 2.25 Prove libere 3 Moto2 a Motegi (Giappone) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 3.10 Prove libere 2 MotoGP a Motegi (Giappone) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 3.50 Qualifiche MotoGP a Motegi (Giappone) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 5.50 Qualifiche Moto3 a Motegi (Giappone) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

Ore 6.45 Qualifiche Moto2 a Motegi (Giappone) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e e Sky Sport MotoGP

Ore 8.00 Sprint MotoGP a Motegi (Giappone) – Diretta tv su TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP

PROGRAMMA SPRINT MOTOGP: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: TV8 (tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP), Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP.

Diretta streaming: tv8.it (tutte le qualifiche, oltre alla Sprint della MotoGP), Sky Go e Now.

Diretta Live testuale: OA Sport (per le sessioni della MotoGP).