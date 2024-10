MotoGP, orari prove libere GP Giappone 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Siamo pronti per vivere un nuovo importantissimo capitolo del Motomondiale 2024. Si va, infatti, a concludere la tripletta di inizio autunno che ha preso il via a Misano-2, quindi è passata per Mandalika, per andare poi a concludersi nel Paese del Sol Levante nel weekend che si aprirà domani con le prove libere.

Siamo ai nastri di partenza, infatti, del Gran Premio del Giappone, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2024. Si correrà, come sempre, sul tracciato di Motegi, e ci attende un fine settimana fondamentale per la corsa al titolo, specialmente per quel che riguarda la classe regina.

La classifica generale, infatti, dopo Mandalika, veder saldamente in vetta Jorge Martin con 366 punti contro i 345 di Francesco Bagnaia che, a questo punto, deve recuperare 21 punti al nativo di Madrid. In terza posizione troviamo Enea Bastianini con 291 punti, mentre è quarto Marc Marquez con 288.

Come seguire l’evento in tv? Il venerdì del Gran Premio del Giappone sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport 1 (201). Sul canale TV8 (125 di Sky e 8 dgt) non saranno disponibili le sessioni. In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della MotoGP.

PROGRAMMA GP GIAPPONE 2024 MOTOMONDIALE

Venerdì 4 ottobre

Ore 2.00-2.35, Moto3, Prove libere

Ore 2.50-3.30, Moto2, Prove libere

Ore 3.45-4.30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 6.15-6.50, Moto3, Pre-Qualifiche (I)

Ore 7.05-7.45, Moto2, Pre-Qualifiche (I)

Ore 8.00-9.00, MotoGP, Pre-Qualifiche

