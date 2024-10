MotoGP, Maverick Vinales: “Essere in prima fila mi soddisfa. Darò tutto per conquistare il podio”

Un risultato inatteso per Maverick Vinales e l’Aprilia. Motegi è non la miglior pista per la moto di Noale, parlando di un tracciato caratterizzato da grandi frenate e accelerazioni. Le qualifiche hanno sorriso al pilota spagnolo, bravo a interpretare una condizione di pista non facile all’inizio della Q2, quando è arrivata la pioggia che ha tolto dei riferimenti.

Vinales è riuscito a mettere insieme una prestazione consistente, conquistando una prima fila significativa e preceduto dal connazionale Pedro Acosta (GasGas) e da Francesco Bagnaia (Ducati ufficiale). Un risultato dettato anche dalle disavventure di Jorge Martin e di Marc Marquez. Il leader della classifica mondiale è incappato in un errore in curva-9, finendo anzitempo il suo time-attack.

Sarà 11° Martin, mentre inizierà dalla nona piazzola la sua Sprint Race e la gara domenicale Marquez. L’asso nativo di Cervera aveva ottenuto in un primo momento la pole-position, ma questo riscontro era stato conquistato andando oltre i limiti della pista in curva-4. Questo ha portato alla cancellazione del suo crono. I due iberici dovranno trovare una grande partenza.

“Sono molto contento della prestazione, questa non è certamente la miglior pista per l’Aprilia. Abbiamo fatto dei passi in avanti significativi. Mi trovo bene sulla moto e questo mi dà fiducia per la Sprint odierna e il GP di domani. Sono state delle qualifiche strane, perché anche se pioveva all’inizio c’era comunque la possibilità di spingere. A questo punto, darò tutto per ottenere il podio“, ha dichiarato Vinales.