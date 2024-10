MotoGP, Marco Bezzecchi: “Non riesco a usare la gomma dura davanti, dobbiamo studiare Marquez”

Marco Bezzecchi fa un passo indietro dopo una buona qualifica e deve accontentarsi di un deludente settimo posto al termine della Sprint del Gran Premio di Thailandia 2024, valevole come diciottesimo e terzultimo atto stagionale del Mondiale MotoGP. Il pilota romagnolo del team Pertamina Enduro VR46, partito quarto, ha commesso qualche errore di troppo pagando a caro prezzo la scelta quasi obbligata di montare la gomma soft all’anteriore.

“Sicuramente ci sarà da gestire di più la gomma posteriore, perché questa è una pista con tante accelerazioni e ripartenze da bassa velocità, un po’ come in Austria. Lo slittamento della gomma dietro è molto elevato, soprattutto nella parte centrale, con poca piega e poco angolo. Ci sarà da gestire un po’ di più quello“, le parole del Bez verso la gara lunga di domani.

“Non riesco a utilizzare la gomma dura davanti, purtroppo. Quando sono da solo, senza l’aria calda di nessuno, con la soft alla fine vado abbastanza bene e anche in qualifica sono riuscito a fare quarto. Il mio passo non è così male, però quando ho altre moto davanti fatico ed infatti ho fatto due lunghi in curva 3 perdendo posizioni e peggiorando il mio problema, visto che avevo sempre più piloti davanti. Dobbiamo cercare di trovare una soluzione per poter usare la dura davanti“, ha spiegato il ducatista italiani ai microfoni di Sky.

“Personalmente quando metto la gomma dura all’anteriore mi trovo bene in staccata ma non riesco più a far girare la moto in angolo. La gomma ha meno grip ed il posteriore spinge sempre sul davanti, quindi tendo ad andare largo e apro il gas in ritardo. La performance non è allo stesso livello, per questo sono stato costretto ad usare la soft. Cercheremo di studiare Marc Marquez, perché lui riesce ad utilizzarla e magari possiamo imparare qualcosa“, il commento di Bezzecchi.