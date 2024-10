MotoGP, Marc Marquez sull’errore: “Mi è mancata un po’ di pazienza: non riuscivo a passare Bagnaia”

Marc Marquez spreca una buona occasione: nelle “sue” condizioni predilette, sul bagnato, il Cabroncito cade e butta via un podio che sembrava certo nel Gran Premio di Thailandia a Buriram. Lo spagnolo si rimette comunque in sella e conclude la gara in undicesima posizione rimontando nel finale.

Queste le sue parole nel dopo-gara a Sky Sport MotoGP, partendo dalla penalità nel finale per aver sorpassato in maniera illecita Mir: “Ho visto apparire il “drop one position”, ho sorpassato Nakagami, l’ho fatto ripassare e poi l’ho controsorpassato. La race direction non l’aveva visto, poi sono andati a rivedere il video e mi hanno restituito l’undicesima posizione”.

“Oggi ho sbagliato perché è mancata un po’ di pazienza: rimanendo dietro la temperatura della gomma saliva quando gli tornavo vicino. Lui era molto forte sul bagnato oggi, ero molto attaccato e ho sbagliato io perché ho avuto troppa fretta”.

Conclude: “Il feeling per me oggi era molto buono, ma quando ero attaccato a Pecco davanti mi mancava un po’ di grip. Ho provato a passarlo in staccata, ma lui è stato bravissimo ad incrociare la traiettoria e per un attimo non sono riuscito a chiudere la curva“.