MotoGP, Marc Marquez: “Ho fatto un piccolo errore in partenza, poi una bella rimonta”

Marc Marquez ha archiviato un ottimo secondo posto nella Sprint del Gran Premio d’Australia 2024, diciassettesimo e quartultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il fenomeno spagnolo del team Gresini ha rimediato ad una brutta partenza con un recupero eccezionale, che gli ha consentito di risalire dall’ottava piazza, precedendo al traguardo le Ducati ufficiali di Enea Bastianini e Francesco Bagnaia.

“Quando il vento soffia forte in curva 1, devi essere molto attento. Proprio lì ho fatto un piccolo errore in partenza, non calcolando bene la staccata di Martin davanti a me dopo aver utilizzato l’abbassatore al via. Errore mio, e quando sono andato lungo il vento era fortissimo e ho deciso di finire la curva senza rischiare troppo perdendo però sette posizioni“, racconta il nativo di Cervera.

“Poi abbiamo fatto una bella rimonta finendo in seconda piazza, che era la posizione giusta guardando il passo gara. Forse però chiudendo il primo giro normalmente dietro a Martin, sarei potuto rimanere con lui fino alla fine. Rimpianti? Sì, perché ho sbagliato ed un pilota perfezionista cerca sempre quello che può fare meglio. Tante volte ho sbagliato la qualifica e ho fatto un gran primo giro, oggi non ho sbagliato la qualifica ma ho sbagliato in partenza. Domani dobbiamo stare attenti a questo e provare a fare una bella gara“, prosegue MM93 ai microfoni di Sky Sport.

Sulla scelta della gomma posteriore per la gara lunga: “Dobbiamo ancora capire bene, perché non abbiamo fatto tanti giri. Ne parleremo anche con la Michelin e con il team per capire quale potrà essere la miglior gomma da usare. Secondo me al posteriore o la soft o la media. Se partiamo bene restando lì nei primi due-tre giri, quando Martin è molto esplosivo, allora potremmo tenere per tutta la gara. Vediamo cosa potremo fare domani“.