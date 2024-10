MotoGP, Marc Marquez: “Dall’Austria la svolta, ora siamo competitivi sempre per vincere”

Marc Marquez ha chiuso al comando le pre-qualifiche del Gran Premio di Thailandia a Buriram facendo segnare il miglior tempo assoluto. Lo spagnolo è sempre più competitivo e anche in questo contesto, dove ha già vinto due volte, si candida nuovamente ad essere tra i pretendenti alla vittoria.

Ecco le sue impressioni dopo questo venerdì a Sky Sport MotoGP: “Il passo sembra buono, mi trovo bene, nel T1 non sto andando benissimo, ma sono contento di aver fatto il miglior tempo e di essere già così in forma”.

Sulla svolta arrivata in Austria: “Dall’Austria in poi abbiamo trovato qualcosa per svoltare e ora arriva un circuito un po’ più duro e un po’ più morbido in base ai punti. Ora comincio meglio il venerdì e questo mi dà più feeling per il resto del fine settimana, mi dà tranquillità e mi sto trovando bene. Speriamo di arrivare pronti anche per domenica con queste sensazioni”.

Sulle mescole da usare domani: “Domani proverò una dura nuova, sembra comunque stia andando bene, ma non la conosciamo come l’altra mescola”.

Sulle splendide gare degli ultimi fine settimana: “Adesso comunque riusciamo ad essere competitivi anche per la vittoria, cosa che non succedeva a inizio stagione: sono nettamente migliorato proprio dalla gara a Spielberg e da lì è stata una crescita”.