MotoGP, i precedenti di Martin e Marc Marquez a Motegi. 5 vittorie per il Cabroncito, doppietta nel 2023 per Martinator

Prosegue, ed entra sempre più nel vivo, il Campionato Mondiale di MotoGP 2024. Dopo le tappe di Misano-2 e Indonesia, prosegue il trittico di inizio autunno e lo fa trasferendosi in Giappone per l’appuntamento di Motegi. Sul tracciato del Sol Levante vivremo una tappa di estrema importanza per la lotta al titolo con Francesco Bagnaia che dovrà sgomitare con Jorge Martin e Marc Marquez. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria i precedenti dei due spagnoli a Motegi.

I PRECEDENTI DI MARC MARQUEZ E JORGE MARTIN A MOTEGI

2008 – L’esordio di Marc Marquez nel Paese del Sol Levante si chiude con una caduta nel corso del primo giro nella gara vinta da Stefan Bradl davanti a Mike Di Meglio e Gabor Talmacsi.

2009 – Il primo arrivo al traguardo del nativo di Cervera in Giappone si chiude con un quinto posto in 125 nella corsa vinta da Andrea Iannone davanti a Julian Simon e Pol Espargarò.

2010 – Marc Marquez centra il successo a Motegi in 125 precedendo Nico Terol e Bradley Smith.

2011 – Marc Marquez sale di categoria e passa in Moto2 ed è subito secondo alle spalle di Andrea Iannone nella gara di Motegi (+1.999) mentre è terzo Thomas Luthi (+.3686).

2012 – Arriva la seconda vittoria per il nativo di Cervera a Motegi. Questa volta in Moto2 con 415 millesimi di margine su Pol Espargarò e 9.584 su Tito Rabat.

2013 – Marc Marquez sbarca in MotoGP ed è subito secondo a Motegi a 3.188 da Jorge Lorenzo, mentre è terzo Dani Pedrosa a 4.592.

2014 – Ancora un secondo posto per il Cabroncito alle spalle di Jorge Lorenzo (+1.638) mentre completa il podio Valentino Rossi a 2.602.

2015 – Marc Marquez chiude al quarto posto a 27.841 nella gara dominata da Dani Pedrosa che chiude con 8.573 su Valentino Rossi e 12.127 su Jorge Lorenzo. Jorge Martin, al suo esordio in Moto3, centra la 11a posizione a 19.896 da Niccolò Antonelli che vince davanti a Miguel Oliveira e Jorge Navarro.

2016 – Marc Marquez vince ancora a Motegi con 2.992 su Andrea Dovizioso e 4.104 su Maverick Vinales. In Moto3, invece, Jorge Martin cade nel corso del 10° giro nella corsa vinta da Enea Bastianini davanti a Brad Binder e Nicolò Bulega.

2017 – Seconda posizione dopo una battaglia epica sul bagnato per Marc Marquez alle spalle di Andrea Dovizioso a 249 millesimi, mentre completa il podio Danilo Petrucci a 10.557. Jorge Martin, invece, non va oltre la 15a posizione in Moto3 nella gara che si chiude con la tripletta italiana di Romano Fenati, Niccolò Antonelli e Marco Bezzecchi.

2018 – In MotoGP vince Marc Marquez che domina con 1.573 su Cal Crutchlow e 1.720 su Alex Rins. Jorge Martin invece salta la tappa per infortunio.

2019 – Marc Marquez vince ancora a Motegi con 870 millesimi su Fabio Quartararo e 1.325 su Andrea Dovizioso, mentre Jorge Martin chiude in terza posizione in Moto2 alle spalle di Luca Marini e Thomas Luthi.

2020 – Non disputato

2021 – Non disputato

2022 – Jorge Martin centra il terzo posto nella gara vinta da Jack Miller con 3.409 su Brad Binder e 4.136 proprio sul nativo di Madrid. Quarto Marc Marquez a 7.784.

2023 – Nella Sprint Race successo di Jorge Martin con 1.390 su Brad Binder e 5.279 su Pecco Bagnaia, mentre Marc Marquez chiude al 7° posto a 9.298. La gara domenicale vede la doppietta di Martinator che chiude con 1.413 su Pecco Bagnaia e 2.013 proprio su Marc Marquez.