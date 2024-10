MotoGP, i precedenti di Bagnaia nel GP di Thailandia: due podi consecutivi in top class ed una vittoria in Moto2

Il circus del Motomondiale si trasferisce dall’Australia alla Thailandia per disputare questo weekend il terzultimo appuntamento della stagione 2024 al Chang International Circuit di Buriram. Riflettori puntati in MotoGP sul duello per il titolo iridato tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, con il pilota italiano che insegue ad una distanza di 20 punti dal rivale spagnolo nella classifica generale.

L’evento thailandese ha fatto il suo ingresso in calendario nel 2018, uscendone per due anni consecutivi (2020 e 2021) a causa della pandemia di Covid. Pecco, nelle sue quattro apparizioni complessive a Buriram, ha collezionato ben tre piazzamenti sul podio ed una vittoria, a testimonianza di un buon feeling con il tracciato del sud-est asiatico.

L’unico trionfo di Bagnaia è arrivato al debutto assoluto sul Chang International Circuit, nella stagione in cui si è laureato Campione del Mondo in Moto2. Il torinese, partendo 6°, aveva preceduto al traguardo Luca Marini, Miguel Oliveira e Brad Binder conquistando 25 punti cruciali per consolidare la sua leadership in classifica e avvicinarsi alla conquista del titolo.

L’azzurro, dopo aver fatto fatica ad emergere in Thailandia nel 2019 da esordiente nella classe regina (11° posto), è salito di colpi nelle ultime due edizioni attestandosi sempre in top3. Molto importante soprattutto il terzo posto del 2022 sotto la pioggia alle spalle di due specialisti del bagnato come Miguel Oliveira e Jack Miller, mentre l’anno scorso ha conquistato la piazza d’onore dietro a Martin dopo una spettacolare bagarre a tre (insieme a Binder) per la vittoria.