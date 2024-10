MotoGP, i precedenti di Bagnaia a Motegi. Una sola vittoria in Moto2 ed un feeling mai sbocciato

Prosegue senza soste lo swing asiatico del Motomondiale, che si trasferisce in pochi giorni dall’Indonesia al Giappone per disputare il quintultimo appuntamento della stagione. Il Gran Premio nipponico va in scena come di consueto al Twin Ring di Motegi (denominato adesso ufficialmente Mobility Resort Motegi), circuito di proprietà della Honda.

Entra nel vivo la sfida per il titolo in MotoGP tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia, con quest’ultimo che deve rimontare un gap di 21 punti dal rivale spagnolo in classifica generale. Pecco non ha mai avuto un feeling eccezionale con Motegi, pur essendo riuscito a vincere una gara ai tempi della Moto2 salendo poi sul podio un anno fa nella classe regina.

Nessuna soddisfazione per il torinese classe 1997 nelle sue quattro apparizioni in Giappone con la Moto3, in cui è sempre rimasto fuori dalla top5 raccogliendo un sesto posto nel 2016 sulla Mahindra come miglior risultato. Discorso diverso nella categoria intermedia, con Pecco capace di arrivare quarto (partendo 12°) nella sua stagione da rookie.

La sua prima affermazione al Twing Ring si è materializzata nel 2018 (annata che lo ha visto laurearsi campione del mondo Moto2) in modo anomalo, con la squalifica di Fabio Quartararo per pressione irregolare delle gomme che lo ha promosso alcune ore dopo la bandiera a scacchi dalla seconda alla prima posizione. Debutto complicato in MotoGP nel 2019 con un opaco 13° posto sulla Ducati del team Pramac.

Il pilota italiano è tornato a Motegi nel 2022, mentre stava provando a completare la rimonta mondiale su Quartararo, cadendo all’ultimo giro nel tentativo di passare il Diablo per l’ottava piazza. Un anno fa Bagnaia ha avuto modo di rifarsi almeno parzialmente, archiviando un buon terzo posto nella Sprint e attestandosi in seconda posizione (dietro a Martin) al termine di una gara interrotta dopo soli 12 giri per pioggia battente.