MotoGP, Bagnaia non si esalta: “Mondiale stressante. 10 punti sembrano pochi, ma non è così”

Francesco Bagnaia vince per la prima volta in carriera a Motegi il Gran Premio del Giappone e continua a recuperare su Jorge Martin nel Mondiale: adesso è a soli 10 punti di distanza. Ottava vittoria di una stagione sempre più ricca di soddisfazioni per Pecco.

Questa l’analisi della gara ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “E’ stata una gara abbastanza complicata, secondo me il passo è stato davvero molto, molto veloce e negli ultimi giri ero andato un po’ in difficoltà in frenata, non riuscivo più a fermarmi bene e ho dovuto cambiare un po’ il modo di staccare e la strategia del freno motore. Tutto sommato poi alla fine sono riuscito a riaprire un po’ il gap nell’ultimo giro e poi mi sono tranquillizzato”.

Weekend nel quale è riuscito a ottenere il massimo possibile: “E’ stato un weekend di gara perfetto, nel quale siamo riusciti a raccogliere il massimo dei punti, dobbiamo continuare così. Sappiamo che non si possono fare errori, non è facile questa lotta per il Mondiale, è molto tosta, ma stiamo andando fortissimo e abbiamo un grande passo. Lorenzo e Valentino facevano ancora meno errori di noi, arrivavano sempre primi o secondi. E’ molto stressante perché basta veramente poco per guadagnare molti punti o perderne tanti. Alla fine dieci sembrano pochi, ma in realtà non lo sono”.

Conclude: “Bisogna continuare a lavorare in questo modo: questo fine settimana siamo stati veramente forti, abbiamo avuto un piccolo intoppo in qualifica, ma per il resto è stato tutto perfetto. Stiamo frenando sempre più forte ed è sempre più difficile controllare la moto, ma sono riuscito a gestirla davvero bene. La costanza alla fine ha pagato molto e il mio passo mi ha permesso di vincere“.