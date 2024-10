MotoGP, Francesco Bagnaia: “Se voglio battere Martin, devo fare un passo in avanti”

Cinque appuntamenti al termine del Mondiale 2024 di MotoGP e, messa in archivio la tappa indonesiana di Mandalika, la classe regina rivolge lo sguardo al Giappone. Sul circuito di Motegi, casa della Honda, il duello tutto in casa Ducati tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin tiene banco. Lo spagnolo guida le fila del campionato con 21 punti di vantaggio sul piemontese. Mancando sempre meno week end è chiaro che non saranno ammessi errori.

Bagnaia ha faticato non poco nell’ultimo fine-settimana e spera di avere sensazioni migliori in terra nipponica: “Motegi mi si addice di più come pista rispetto a Mandalika. Domenica e in qualifica potrebbe piovere, dobbiamo essere pronti in ogni situazione. Credo che potremo essere competitivi per guadagnare punti a Martin“, ha dichiarato Pecco in conferenza stampa.

“Penso che questa pista sia buona per noi, così come Thailandia e Malesia. Poi c’è l’Australia, dove Jorge è molto forte. Ma credo che il livello sarà simile. Noi dobbiamo andare meglio di lui per recuperare, mentre lui può anche controllare in certe situazioni“, ha sottolineato Bagnaia. “È dall’inizio che io e lui facciamo la differenza, ma finché l’aritmetica non condanna Bastianini e Marquez dobbiamo tenerli in considerazione. Il quadro può cambiare velocemente, basta un errore“, ha ricordato il campione del mondo in carica.

“Bello per me essere di nuovo in battaglia con Jorge, con cui c’è stato sempre un rispetto reciproco. Mi piacerebbe avere una battaglia in pista prima della fine, è stata una stagione difficile e Martin è stato più costante. Dobbiamo fare un piccolo passo avanti in termini di prestazione rispetto alle ultime uscite. L’anno scorso la gara era stata con flag to flag e avevamo chiuso sul podio. Se piove, dovremo farci trovare pronti“, ha concluso Pecco.