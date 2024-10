MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Forse la migliore Sprint della stagione. Domani punto al podio”

Fabio Di Giannantonio ha inscenato una grande rimonta nella Sprint del Gran Premio d’Australia 2024, quartultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il romano del team Pertamina Enduro VR46 è risalito infatti dal 12° posto in griglia fino alla quinta piazza, per poi venire declassato in settima posizione con una penalità di 8 secondi sul tempo finale di gara per pressione irregolare delle gomme.

“Un’ottima Sprint, forse la migliore dell’anno. Sono partito male, la moto si è impennata e ho perso tante posizioni. Poi sono venuto su veramente forte, ho sorpassato praticamente tutti ed ero anche molto vicino al gruppo di testa, quindi secondo me dobbiamo essere soddisfatti. Avevo belle sensazioni alla guida e ho fatto tanti sorpassi“, dichiara il ducatista italiano dopo la mini-gara di Phillip Island.

Una performance che fa ben sperare in vista del Gran Premio, forse anche in ottica podio: “Essendo realistici per domani il podio non è una cosa assurda, anzi, si può fare. Devo partire bene. Se parto bene diventa un’altra gara. Poi dovrò essere bravo a gestire bene le gomme e a fare una gara intelligente, però secondo me domani siamo della partita“.

Sull’incidente tra Bezzecchi e Viñales: “È stato uno dei momenti più paurosi della mia vita: arrivi giù a 350 km/h e vedi due moto davanti a te esplodere. Brutto. Ho cercato di evitare tutti i pezzi, ma due o tre mi hanno colpito, bucando la placca di titanio sulla spalla della tuta e quasi rompendo il cupolino. Dalla pista non ho capito bene cosa sia successo, ma posso solo dire che è stato uno dei pochi momenti della mia vita in cui ho avuto paura in moto“.