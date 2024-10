MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Ci tengo a chiudere al meglio questo campionato”

Sarà l’ultimo week end di questo Mondiale 2024 di MotoGP per Fabio Di Giannantonio. Il pilota italiano del Team VR46, infatti, dopo il fine-settimana di Buriram (Thailandia), non affronterà gli ultimi due appuntamenti dell’annata a Sepang (Malesia) e a Valencia (Spagna) per sottoporsi a un intervento chirurgico alla spalla sinistra.

Un problema con cui il centauro nostrano deve fare i conti dal round in Austria, dove si era procurato una lussazione in una brutta caduta nelle pre-qualifiche di Spielberg. In accordo con la squadra e lo staff medico del professor Alessandro Castagna, Di Giannantonio ha deciso di non gareggiare negli ultimi due fine-settimana del campionato, privilegiando il pieno recupero fisico.

Per questa ragione,“Diggia” ci tiene a chiudere nel migliore dei modi questi quest’avventura, anche se le condizioni non sono delle migliori. In questa chiave, va letto l’ottavo posto odierno, andando a chiudere il festival delle Ducati nella prime otto posizioni, cosa che non si era mai verificata in una Sprint Race. Un dato che certifica la superiorità della casa di Borgo Panigale.

“Devo dire che se penso a dove eravamo ieri e dove siamo arrivati oggi, questo può considerarsi il miglior week end dell’anno. Abbiamo fatto delle modifiche, siamo riusciti a risalire la classifica e a tornare veloci. Nella Sprint ho tenuto un bel passo, ho fatto un po’ fatica con i freni, sono andato lungo un paio di volte, ma nel complesso sono contento. Ci tengo a fare un bel fine-settimana e a chiudere al meglio con la squadra prima della fine del campionato“, ha dichiarato il pilota italiano.