MotoGP, Enea Bastianini: “Un bellissimo podio. Vincere domani? Mai dire mai…”

Sorride Enea Bastianini dopo aver concluso in terza posizione la Sprint Race del Gran Premio d’Australia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato di Phillip Island abbiamo assistito ad una gara su distanza ridotta con poche emozioni (se non per le cadute) con il portacolori del team Ducati Factory che ha saputo partire nel migliore dei modi ed andarsi a prendere il podio a scapito del vicino di box.

La gara ha visto il dominio assoluto di Jorge Martin che ha chiuso con 1.520 su Marc Marquez e 4.368 proprio su Enea Bastianini. Quarto Francesco Bagnaia a 6.8, quinto Fabio Di Giannantonio a 7.9, sesto Franco Morbidelli a 9.6. Settimo Raul Fernandez a 15.2, ottavo Aleix Espargarò a 19.2, mentre sono usciti di scena Marco Bezzecchi, Maverick Vinales, Brad Binder, Pedro Acosta, Alex Marquez e Jack Miller.

Al termine della corsa su distanza ridotta il pilota romagnolo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sono felicissimo per questo risultato, anche perché le condizioni non erano facili, specialmente pensando al vento. Sin dal giro d’uscita, però, ho sentito meno movimenti da parte della moto per cui ero fiducioso”.

A questo punto il mirino del pilota nativo di Rimini è già puntato in direzione della gara lunga di domani: “Stiamo crescendo, la moto risponde bene e spero di poter migliorare ancora domani. Vittoria? Non penso, è difficile. Jorge Martin ha un altro passo, Marc Marquez fa meno strada di tutti e devo capire come fa. Mai dire mai, certo, dopotutto non mi aspettavo nemmeno di fare podio oggi. Sarà fondamentale approcciare bene alla gara di domani poi, non dimentichiamo, con la gomma media al posteriore potrebbero cambiare tante cose”.