MotoGP, Enea Bastianini: “Qualifiche migliori mi aiutano nella Sprint Race, domani voglio provare la dura”

Un grande Enea Bastianini vince la Sprint Race del Gran Premio della Thailandia a Buriram: una fantastica partenza della Bestia che ha approfittato dell’errore di Jorge Martin, prendendosi sin dal primo giro la prima posizione e mantenendola con un grandissimo passo rispetto a tutta la concorrenza, gestendo alla perfezione il gap sugli avversari.

Queste le considerazioni del pilota della Ducati a Sky Sport MotoGP: “Per me è stata una bella gara. Ho approfittato dell’errore che ha fatto Jorge alla prima curva, ha frenato forte e sapevo che non sarebbe riuscito a girare. Quindi sono passato, ho preso la prima posizione e ho cercato di scavare un gap nei primi due/tre giri. Alla fine l’ho portata a casa anche respirando, non è stata una gara stressante come altre volte”.

Prosegue: “Tutte le volte che parto con una gomma usata davanti faccio molta fatica in qualifica, mi aspettavo che questo drop ci fosse anche in gara, c’è stato, ma sono riuscito a gestirlo e i tempi non si sono alzati più di tanto”.

Sul rendimento migliorato nelle Sprint Race: “Quest’anno ho cambiato un po’ l’approccio e sono migliorato decisamente sulle partenze e questo mi permette di avere vita più semplice nelle Sprint Race, riuscire a partire più avanti poi fa il resto, altrimenti sono costretto a rimonte difficili. Per domani sono un po’ tentato di provare la gomma dura davanti che ancora nessuno ha provato“.