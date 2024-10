MotoGP, Enea Bastianini: “Oggi mi aspettavo di più, sono andato più lento del warm-up”

Enea Bastianini chiude in quinta posizione il suo Gran Premio d’Australia, diciassettesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sullo splendido scenario del tracciato di Phillip Island il pilota del team Ducati Factory ha vissuto una domenica abbastanza anonima, non dando mai la sensazione di avere il cambio di passo per puntare davvero alle posizioni che contano.

Il successo “down under” è andato a Marc Marquez, che ha vinto la battaglia con Jorge Martin, precedendolo per 997 millesimi, quindi terzo Francesco Bagnaia a 10.1 secondi. Quarta posizione per Fabio Di Giannantonio a 12.9, che ha avuto la meglio proprio su Enea Bastianini a 13.3, Sesto Franco Morbidelli a 15.4, settimo Brad Binder a 15.4 davanti a Maverick Vinales, Fabio Quartararo e Raul Fernandez.

Al termine della gara australiana, il pilota romagnolo ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Sinceramente oggi avevo aspettative più alte rispetto a quanto visto in pista. Sin dal primo giro, però, non mi sono sentito a mio agio. Giravo molto più piano di quanto fatto nel warm-up. Peccato, non riuscivo a spingere, la moto mi si chiudeva sempre sul davanti. Non è andata proprio come volevo”.

Ultima battuta sul suo finale di campionato, con un terzo posto da contendere a Marc Marquez fino a Valencia: “Sicuramente un risultato che conta, come conta fare delle belle gare. Oggi non ci sono riuscito e, come detto, mi aspettavo di più dopo quanto visto anche ieri. Purtroppo ho avuto difficoltà e devo capire da dove sono venute. Ora pensiamo alle prossime gare. Si va in Thailandia, laddove un anno fa sono andato bene”.