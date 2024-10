MotoGP, Enea Bastianini in prima fila a Buriram: “Qualifica positiva, ma sul passo devo migliorare”

Enea Bastianini ha chiuso in seconda posizione le qualifiche per il Gran Premio di Thailandia 2024, valevole come diciottesimo e terzultimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. Il romagnolo del team ufficiale Ducati si è dimostrato competitivo sul giro secco a Buriram, attestandosi a 232 millesimi dalla pole position del compagno di squadra Francesco Bagnaia e subito davanti al leader del campionato Jorge Martin.

“La qualifica è andata bene. Ieri ho visto che nel time-attack eravamo abbastanza a posto e anche oggi abbiamo confermato un po’ quelle sensazioni lì. In realtà per il passo dobbiamo fare qualcosina meglio, perché Martin, Marquez e Bagnaia hanno qualcosa in più, quindi dovrò lavorare un pochettino“, il commento a caldo di ‘Bestia’ nel parco chiuso.

“Uno dei miei pregi e difetti è il fatto che riesco a sfruttare molto bene la gomma anteriore, però quando non sono a posto soffro ovviamente un po’ più degli altri, quindi devo sempre avere tutto abbastanza in ordine. Le prove di partenza? Sono andate abbastanza bene, qui è facile spinnare un po’ con il posteriore, quindi vediamo di non farlo oggi“, ha aggiunto l’azzurro ai microfoni di Sky Sport.

Superato brillantemente l’ostacolo della qualifica, Bastianini si candida ad un ruolo da assoluto protagonista in vista della Sprint Race e soprattutto della gara lunga di domani, in cui potrà far valere la sua qualità nella gestione delle gomme per gli ultimi giri.