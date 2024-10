MotoGP, Enea Bastianini: “Ho dolore al collo dopo la caduta. Domani pioverà e si ripartirà da zero”

Enea Bastianini centra il quinto tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio del Giappone, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul difficile tracciato di Motegi le Ducati hanno fatto capire di essere nuovamente pronte a dettare il passo, con le KTM prime rivali. Il pilota romagnolo ha disputato un turno lineare, con una comoda qualificazione nella top10 in vista delle qualifiche di domani.

Il miglior tempo è stato fissato da Brad Binder (Red Bull KTM) davanti a Marc Marquez (Ducati Gresini). Terzo Jorge Martin (Ducati Pramac), davanti a Pedro Acosta (Gas Gas Tech3) 147. Quinto proprio Enea Bastianini (Ducati Factory) sesto Maverick Vinales (Aprilia) a 284 settimo Francesco Bagnaia (Ducati Factory), ottavo Alex Marquez (Ducati Gresini) nono Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) mentre chiude la top10 Marco Bezzecchi.

Il romagnolo si è anche reso protagonista di una caduta importante nel corso delle prove libere e gli strascichi non mancano, come spiega nel corso della conferenza stampa: “Ho un po’ di dolore al collo a causa della caduta, ma domani andrà meglio, almeno spero. È stata una giornata un po’ complicata nel complesso: stamattina la pioggia mi ha impedito di girare come avrei voluto, mentre nel pomeriggio sono caduto. Purtroppo in quella occasione non sono riuscito a togliere la terza marcia e ho messo erroneamente la quarta, così ho perso l’anteriore”.

Dalla caduta alla ripartenza: “Per fortuna una volta tornato in pista l’attacco al tempo è andato bene, e questo mi rende fiducioso. Sul passo gara invece dipende, dato che da una gomma all’altra le sensazioni sono state molto differenti. Non so al momento come sono i ritmi degli altri, anche se in tanti sembrano andare veloci. Domani, comunque, probabilmente pioverà, quindi si ripartirà tutti da zero. Preferirei come sempre correre sull’asciutto, ma qui quando piove lo fa seriamente”.