MotoGP, Davide Tardozzi: “Incredibile Bagnaia sia dietro con 8 vittorie contro 3. Chi sarà secondo non sarà da meno del primo”

La fine del Mondiale 2024 di MotoGP è sempre più vicina: mancano quattro gare alla fine e il duello tra Jorge Martin e Francesco Bagnaia si accende sempre di più. Pecco è in ritardo di dieci punti rispetto a Martinator e si giocherà tutto in questi ultimi appuntamenti, a partire dall’Australia a Phillip Island.

Ai microfoni di GPOne.com è stato intervistato il team manager della Ducati, Davide Tardozzi: “Mai come quest’anno chi vincerà il titolo lo meriterà e chi arriverà secondo non sarà da meno. Tra Pecco e Martin c’è assoluto rispetto reciproco, perché entrambi sanno la loro forza e Bagnaia non ha paura di affrontare Jorge a Valencia, dove lui è fortissimo sulla sua pista di casa“.

Ancora in palio ci sono ben 148 punti, la differenza è quindi davvero piccola: “La sfida è assolutamente aperta e da giocare. Entrambi possono vincerlo: per chi lo vincerà, sarà meritato, e chi invece lo perderà non sarà secondo“.

“E’ paradossale pensare che Pecco abbia vinto 8 gare mentre Jorge 3, e nonostante ciò sia 10 punti dietro in campionato. Questa è una ferita aperta, ma credo che Bagnaia lo sappia bene e sono convinto che saprà darci le soddisfazioni che meritano lui e tutto il team, perché alla fine Pecco è consapevole del valore della squadra“, ha concluso Tardozzi.