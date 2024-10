Moto2, il weekend di Sepang tra Ogura che festeggia il titolo e diversi piloti a caccia di una vittoria importante

Siamo pronti ad alzare il sipario sul fine settimana del Gran Premio della Malesia, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2024. Sul tracciato di Sepang si andrà a concludere la seconda tripletta asiatica e, dopo quanto accaduto in Thailandia, ci attendiamo un weekend da “liberi tutti” che potrà davvero farci divertire.

Per quale motivo? Semplice, Ai Ogura ha ufficialmente chiuso i conti e ha messo le mani sul titolo iridato. Il nipponico del team Boscoscuro MT, infatti, con il secondo posto di Buriram ha raggiunto quota 261 punti, mettendo tra sé ed Aron Canet un confortante +60 che ha deciso il campionato. La graduatoria della classe mediana prosegue in questo modo: al terzo posto Sergio Garcia con 179 punti, quarto Fermin Aldeguer con 175, quinto Manuel Gonzalez con 170 e sesto Alonso Lopez con 168.

Gli italiani invece? I nostri portacolori, letteralmente, si leccano le ferite. Celestino Vietti è ancora alle prese con l’infortunio alla spalla e rimane fermo a quota 140 punti, alle sue spalle troviamo Tony Arbolino con 135 reduce dal clamoroso incidente nella pit-lane di Buriram e una gamba malconcia, quindi Dennis Foggia è 23° con 18.

Anche se il weekend malese non ha più rilevanza dal punto di vista di titolo o classifica, rappresenterà una notevole occasione per diversi piloti della classe mediana per mettere a segno un successo di tappa che potrebbe dare un senso alla propria annata. Da un Sergio Garcia crollato dopo aver capito che non sarebbe salito in MotoGP nel 2025, passando per Aron Canet o Fermin Aldeguer, senza dimenticare il nostro Tony Arbolino. Tanti protagonisti in cerca di gloria, con Ai Ogura pronto a vincere ancora. Sarà un fine settimana rovente, e non solo per le torride temperature di Sepang, in Moto2…