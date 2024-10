Moto2, Filip Salac svetta nelle pre-qualifiche del venerdì a Motegi. Arbolino e Vietti in top-14

È stato il ceco Filip Salac il più veloce delle pre-qualifiche del venerdì a Motegi, quintultimo appuntamento del Mondiale 2024 di Moto2. Sul circuito giapponese, l’alfiere del Team Marc VDS ha ottenuto il nuovo record della pista di questa categoria, fermando i cronometri sul tempo di 1:49.716 a precedere i due spagnoli Aron Canet (Fantic Racing) di 0.046 e Marcos Ramirez (OnlyFans American Racing Team) di 0.095.

Una sessione condizionata nella fase centrale dall’arrivo, seppur fugace, dalla pioggia che ha costretto i centauri a non poter svolgere il proprio programma come avrebbero voluto. In questo contesto, Ai Ogura, leader del campionato e padrone di casa, ha guidato in gestione e senza prendersi rischi eccessivi. Il pilota dell’MT – Helmets MSI ha spinto la sua Boscoscuro al quarto posto con 0.299 di ritardo dal vertice. Non benissimo, invece, il suo principale inseguitore in classifica generale, il compagno di squadra Sergio Garcia, che ha terminato in 17ª posizione e quindi per il momento estromesso dalla Q2.

Ci sarà, infatti, la giornata di domani che chiarirà il quadro della top-14. In questa cerchia di piloti, dopo il day-1, troviamo anche Tony Arbolino e Celestino Vietti. Il lombardo non è riuscito ad avere lo stesso feeling del team-mate, Salac, e il decimo tempo a 0.495 è un po’ rappresentativo delle sue difficoltà su una pista che però dovrebbe adattarsi al proprio stile di guida.

Dodicesimo posto per Vietti, che ha faticato un po’ a trovare la quadra specialmente negli ultimi due settori della pista sulla Kalex Red Bull KTM Ajo. Il distacco di 0.530 è da considerare in vista di domani. A proposito di sabato, le previsioni meteorologiche non promettono nulla di buono e vedremo in che modo la perturbazione attesa andrà a condizionare il lavoro delle squadre. Per quanto concerne Dennis Foggia, il pilota dell’Italtrans Racing Team si è classificato in diciannovesima piazza a 0.826 dal vertice.