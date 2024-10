Mezza maratona di Roma 2024: risultati e classifica. Il Kenya firma la doppietta, D’Onofrio e Yaremchuk migliori italiani

La prima edizione della mezza maratona di Roma (sponsorizzata da Wizz Air) si è rivelata estremamente veloce e affascinante per i 13.400 podisti che si sono cimentati in uno scenario unico al mondo (partenza dal Circo Massimo e arrivo in via degli Annibali con vista insolita sul Colosseo, dopo aver attraverso anche piazza del Popolo, piazza di Spagna, piazza Navona e piazza Navona).

Il Kenya ha firmato la doppietta: sul fronte maschile ha trionfato Emmanuel Wafula con il crono di 59:58, andando in fuga al tredicesimo chilometro e bissando il successo ottenuto nella RomaOstia a inizio marzo; tra le donne sigillo di Nancy Sang, capace di coprire i 21,097 km in 1h06:52. Tra gli uomini il podio è stato completato dagli altri keniani Gideon Kiprotich Rop (1h00:57) e Antony Kimtai (1h02:23), mentre tra le donne si sono distinte l’etiope Fantu Worku (1h07:30) e la keniana Evaline Chirchir (1h07:47).

I migliori italiani al traguardo sono stati Daniele D’Onofrio (sesto in 1h05:34) e Sofiia Yaremchuk (settimo posto per la primatista italiana in 1h13:28, al rientro dopo le Olimpiadi di Parigi 2024). In top ten anche Luca Parisi (settimo in 1h10:59), Maria Gorette Subano (ottava in 1h17:51) e Sara Carnicelli (nona in 1h19:44).