Matteo Berrettini al bivio: per svoltare il finale di stagione, deve battere Tiafoe (e Paul?) a Vienna

Da Vienna a Malaga. Questo è il cammino che Matteo Berrettini vuole percorrere in queste ultime settimane. Un finale di stagione nel quale il tennista romano spera assolutamente di essere protagonista, con la l’obiettivo per l’ex numero sei del mondo di rientrare nelle convocazioni del capitano Filippo Volandri.

Dopo una stagione davvero difficile e condizionata anche dai soliti troppi infortuni, Berrettini prova a dare una svolta in questo finale, partendo proprio dalla sfida di domani contro Tiafoe. Il match con l’americano è decisamente un test significativo per capire a che punto è il tennista romano e se davvero si può pensare ad un definitivo ritorno da parte dell’azzurro.

La vittoria con Tiafoe proietterebbe Berrettini nei quarti di finale, dove potrebbe poi incrociare nuovamente un altro tennista americano, quel Tommy Paul reduce dalla vittoria del torneo di Stoccolma e che punta alla qualificazione alle ATP Finals di Torino.

Una sfida Italia-Stati Uniti che potrebbe poi riproporsi anche tra qualche settimana a novembre a Malaga. Infatti la squadra azzurra e quella americana sono nella stessa parte di tabellone e possono affrontarsi in semifinale. Proprio queste due eventuali sfide di Berrettini con Tiafoe e Paul possono essere molto importanti per Filippo Volandri e per le sue decisioni future per la maglia azzurra.